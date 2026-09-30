BYD Dorada abre sus puertas y fortalece la presencia de la marca en Puebla

La presencia de BYD en la Puebla suma un nuevo punto de encuentro con la apertura de BYD Dorada, showroom ubicado en Av. Manuel Espinosa Yglesias No. 813 Col. Ladrillera de Benitez, Antigua Francisco Villa,Heroica Puebla de Zaragoza. El espacio fue inaugurado el 24 de septiembre como parte de la estrategia de expansión de la marca.

La apertura reunió a representantes de BYD y medios de comunicación en una jornada dedicada a presentar este nuevo espacio. La cita para la cobertura se realizó desde las 17:45 horas, mientras que el evento de inauguración comenzó oficialmente a las 18:00 horas.

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BYD Dorada amplía la presencia de la marca

Con la llegada de BYD Dorada, la marca incorpora un nuevo espacio para acercarse a los habitantes de Puebla y reforzar su presencia dentro de una de las zonas con mayor actividad.. Su ubicación facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

La apertura de un showroom representa también una oportunidad para fortalecer el contacto directo entre una marca automotriz y sus públicos. En este tipo de espacios, la experiencia presencial se convierte en un elemento relevante para conocer de primera mano la propuesta de movilidad que ofrece cada fabricante.

BYD ha consolidado su presencia en México a través de una estrategia que contempla distintos puntos de contacto con los consumidores. La inauguración de Dorada se suma a esta expansión y refleja el interés de la compañía por continuar desarrollando su presencia física en el mercado nacional.

El nuevo showroom se encuentra sobre Av. Manuel Espinosa Yglesias, una de las vialidades importantes de la ciudad, y forma parte del entorno comercial y urbano. Desde esta ubicación, BYD busca acercar su oferta a nuevos usuarios y fortalecer el reconocimiento de la marca.

Una nueva dirección para acercarse a los conductores

Más allá de la apertura de un nuevo establecimiento, BYD Dorada representa un punto adicional para el encuentro entre la marca y quienes buscan conocer sus alternativas automotrices. La experiencia física mantiene un papel importante en un sector donde la decisión de compra suele involucrar investigación, comparación y contacto directo.

La inauguración del 24 de septiembre también permitió que medios de comunicación conocieran este nuevo espacio y acompañarán el inicio de operaciones de BYD Dorada. La cobertura forma parte de las acciones de comunicación alrededor de la llegada del showroom.

Para quienes se encuentran en la zona sur y centro de la capital, la nueva dirección amplía las posibilidades de acercamiento con BYD sin tener que trasladarse a otros puntos de la ciudad. Así, Dorada se incorpora al mapa de espacios donde la marca mantiene contacto con sus consumidores.

Con esta apertura, BYD continúa construyendo presencia en el país mediante nuevos espacios físicos. BYD Dorada inicia operaciones en Av. Manuel Espinosa Yglesias. 813 Col. Ladrillera de Benitez, Puebla,como una nueva dirección para conocer de cerca la propuesta de la firma automotriz.