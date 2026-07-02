Cómo evitar que YouTube te conecte con otros usuarios al compartir videos en WhatsApp

YouTube lanzó la nueva función de mensajes para conectar a los usuarios que normalmente comparten videos a través de otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, y que se puede desactivar para impedir este tipo de conexión.

El objetivo de esta función es que se pueda compartir desde un video musical hasta un tutorial sobre cualquier cosa o simplemente un Short, para que los usuarios contemplen la posibilidad de utilizar YouTube en vez de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería para comentar ese contenido.

La plataforma de video explica en su web de soporte que el usuario puede generar un enlace de invitación y enviárselo a la persona con la que quiera conectar a través de otras 'apps', como WhatsApp.

De hecho, especifica que la otra persona debe aceptar la invitación de forma explícita para que se inicie el chat y comiencen a compartir videos. No obstante, esta interacción también se puede producir de forma automática, al pulsar el enlace de un video que un contacto haya enviado a través de una 'app' de mensajería.

YouTube se ha inspirado en la experiencia de mensajes que lanzó Spotify el año pasado, y al igual que la plataforma de música, no ha explicado que los enlaces de videos que se comparten contienen un rastreador, que es el encargado de producir la conexión mencionada.

Fue precisamente la propia comunidad de usuarios, tanto en Reddit como en la página de soporte de Spotify, la que dio la voz de alarma ante el rastreador que se oculta bajo el parámetro 'si' en el enlace que se comparte.

Esto mismo es lo que sucede ahora mismo con la función de “Mensajes de YouTube”, pulsar un enlace de un video o de una canción de Spotify puede generar que se entable contacto en una 'app' que los usuarios prefieren dejar simplemente para ver videos, en vez de convertirla en una plataforma más de mensajería.

¿Cómo evitar conectar con otros usuarios al compartir videos de YouTube?

Si el usuario quiere evitar que se produzca esa conexión con cualquier persona que reciba un enlace que se ha compartido desde el móvil, puede desactivar esta opción por completo siguiendo unos pasos sencillos.

Esta función está en los ajustes de YouTube, dentro de la sección de 'Privacidad', y aparece bajo el nombre 'Visibilidad del canal en enlaces compartidos' para poder desactivarla de inmediato.

De hecho, bajo su nombre, la 'app' explica que la característica "muestra el nombre del canal, el identificador y la imagen de perfil a los usuarios que abran los enlaces que se comparten fuera de YouTube".

A partir de la desactivación de esta función, la experiencia volverá a ser la de siempre, y cualquier persona que toque el enlace de un video compartido, al abrir YouTube, no iniciará automáticamente una conversación a través de “Mensajes de YouTube”.