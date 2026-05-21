Spotify Reserved: cómo funciona y quiénes podrán reservar primero boletos de conciertos

Spotify Reserved es la nueva apuesta de la plataforma de streaming para cambiar la manera en la que los usuarios consiguen boletos para conciertos. La herramienta fue anunciada oficialmente durante el Investor Day 2026 y está enfocada en ofrecer acceso anticipado a entradas para los seguidores más activos de ciertos artistas, antes de que inicie la venta general.

Con este nuevo sistema, Spotify busca enfrentar algunos de los problemas más frecuentes al momento de comprar boletos en línea, como las filas virtuales interminables y la reventa masiva. La plataforma asegura que el objetivo es que los verdaderos fans tengan mayores posibilidades de asistir a los conciertos de sus artistas favoritos.

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¿Qué es Spotify Reserved?

La nueva función Spotify Reserved será un sistema de acceso especial para comprar boletos antes que el público general. La herramienta estará enfocada en identificar a los usuarios más activos dentro de la plataforma para ofrecerles beneficios exclusivos en determinadas giras y conciertos.

Spotify explicó que el sistema analizará distintos tipos de actividad dentro de la aplicación para detectar a los llamados “fans reales”. Entre los aspectos que tomará en cuenta se encuentran las reproducciones musicales, las canciones compartidas y otras formas de interacción relacionadas con los artistas.

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La plataforma indicó que las personas seleccionadas podrán comprar hasta dos boletos en preventa para conciertos participantes. Además, aseguró que habrá procesos de verificación para evitar cuentas falsas y actividad automatizada relacionada con bots.

¿Cómo funcionará Spotify Reserved?

El funcionamiento de Spotify Reserved dependerá de las invitaciones enviadas directamente por Spotify. Los usuarios elegidos recibirán notificaciones dentro de la aplicación y también correos electrónicos con acceso anticipado para adquirir entradas.

La compañía recomendó mantener activadas las alertas de conciertos y la ubicación dentro de la app, ya que las invitaciones estarán ligadas a las ciudades incluidas en cada gira.

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Spotify también aclaró que las preventas dependerán de las zonas donde se presenten los artistas. Esto significa que, aunque un usuario escuche constantemente a determinado cantante o grupo, podría no recibir invitaciones si no existen conciertos programados cerca de su región.

En caso de obtener acceso a Reserved, el usuario podrá elegir la fecha, ciudad y asientos disponibles para cualquier show incluido dentro de la gira participante.

¿Será necesario tener Spotify Premium?

Por ahora, Spotify Reserved únicamente estará disponible para usuarios mayores de 18 años que cuenten con una suscripción activa de Spotify Premium.

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La empresa confirmó que la herramienta comenzará a implementarse durante el verano de 2026 y que inicialmente estará disponible con artistas y giras seleccionadas, incluyendo algunos eventos de alta demanda.

Esta nueva función forma parte de la alianza multianual entre Spotify y Live Nation, una de las compañías más importantes en la industria del entretenimiento en vivo y los conciertos.

¿Spotify Reserved llegará a México?

En el comunicado oficial, Spotify señaló que el lanzamiento de Spotify Reserved comenzará principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la compañía adelantó que la función llegará posteriormente a otros países.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para México, la plataforma dejó abierta la posibilidad de expandir el sistema.

PJG