Bosch y Kyndryl aceleran la transformación de la manufactura conectada en México

Kyndryl (NYSE: KD), proveedor líder de servicios servicios tecnológicos empresariales críticos, y Bosch México, líder mundial en tecnología y servicios, anunciaron una colaboración para impulsar la transformación digital de la manufactura en México. Al combinar la experiencia de Bosch en industria conectada, automatización, software y excelencia operativa con las capacidades de Kyndryl en nube híbrida, ciberseguridad, datos industriales, IA y servicios administrados, las organizaciones podrán integrar sus procesos empresariales y operativos de manera más eficiente mediante un modelo operativo digital unificado.

Actualmente, los fabricantes enfrentan una presión creciente para mejorar la productividad, la calidad y la resiliencia, al tiempo que gestionan entornos de tecnología de la información (TI) y tecnología operativa (OT) cada vez más complejos. A medida que la adopción de la Industria 4.0 se acelera mediante la integración, automatización, nube, internet de las cosas (IoT) y datos industriales, las organizaciones necesitan soluciones que les brinden mayor visibilidad sobre la producción, los activos y las cadenas de suministro, permitiendo decisiones más rápidas y basadas en datos. Se trata de una necesidad especialmente relevante en México, conforme las compañías modernizan sus operaciones y aprovechan los datos industriales y la IA para mantenerse competitivas.

"Bosch opera su propia red de manufactura en México y aplica estas soluciones en sus plantas antes de llevarlas al mercado", dijo Alexander Firsching, presidente de Bosch México. "Eso es lo que hace distinta esta colaboración: junto con Kyndryl, los fabricantes acceden a tecnología que ya fue probada en el piso de producción, no solo diseñada para él. Es un paso decisivo en la transformación digital de la manufactura en el país".

"La manufactura digital ya no se limita al piso de producción. Requiere conectar toda la cadena de valor, desde la planeación empresarial hasta las operaciones industriales", dijo Carlos Marcel, director general de Kyndryl México. "Junto con Bosch, estamos ayudando a las organizaciones industriales a desbloquear el valor de sus datos operativos, aumentar la observabilidad en entornos de TI y OT, y acelerar la adopción de IA para mejorar la productividad, la resiliencia y los resultados de negocio".

Un diferenciador clave de la colaboración es la capacidad para ofrecer observabilidad de extremo a extremo en entornos de TI y OT. Al integrar IoT industrial, datos del piso de producción, sistemas operativos y aplicaciones empresariales, los fabricantes obtienen visibilidad en tiempo real sobre el desempeño de la producción, la utilización de activos, el estado del equipo, el consumo de energía y el riesgo operativo.

Mediante esta colaboración, los clientes conectan los sistemas de planificación de recursos empresariales con los sistemas de ejecución de manufactura y operación, obteniendo información en tiempo real y mejorando la coordinación. Este enfoque respalda la transformación digital de la manufactura al permitir que los fabricantes ejecuten órdenes de producción de manera más efectiva, fortalezcan la gestión de calidad y mejoren la trazabilidad en todas sus operaciones.