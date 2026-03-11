Meta lanza nuevas alertas contra fraudes en Facebook, Messenger y WhatsApp

Meta anunció el lanzamiento de nuevas herramientas de seguridad en Facebook, Messenger y WhatsApp destinadas a ayudar a los usuarios a identificar y evitar intentos de fraude, en un contexto de creciente sofisticación de los ciberdelincuentes y mayor presión regulatoria sobre las grandes plataformas digitales.

La medida forma parte de una estrategia integral para reducir el impacto de estafas basadas en ingeniería social, suplantación de identidad y ofertas engañosas, fenómenos que han proliferado a escala global en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Nuevas alertas y sistemas preventivos en las plataformas

Uno de los pilares de la hoja de ruta es el fortalecimiento de sistemas automatizados de detección de fraude, capaces de identificar señales como la suplantación de figuras públicas o la difusión de enlaces que redirigen a páginas fraudulentas que imitan sitios legítimos.

En Facebook, la compañía comenzó a probar alertas para solicitudes de amistad sospechosas. Cuando una cuenta muestre indicios de comportamiento engañoso —como ausencia de amigos en común o procedencia de otro país— el usuario recibirá una advertencia para:

Confirmar la solicitud Bloquear al remitente Reportar una posible estafa

En WhatsApp, las nuevas medidas se centran en el sistema de vinculación multidispositivo mediante códigos QR. La aplicación notificará si detecta un intento de conexión potencialmente sospechoso, indicando el origen de la solicitud y ofreciendo la opción de autorizar o denegar el acceso.

Por su parte, Messenger incorporará advertencias sobre conversaciones potencialmente fraudulentas, especialmente relacionadas con ofertas laborales o propuestas económicas dudosas. Dentro de estos avisos, la plataforma preguntará si el usuario desea que la inteligencia artificial analice el chat para determinar si se trata de un intento de fraude y facilitar su reporte.

Verificación de anunciantes y combate a la publicidad engañosa

Meta también está ampliando su sistema de verificación de identidad para anunciantes, que obliga a las empresas a demostrar su historial de cumplimiento de políticas y evaluar si el tipo de publicidad difundida podría derivar en prácticas engañosas.

El objetivo corporativo es que el 90 por ciento de los ingresos publicitarios provenga de anunciantes verificados, mientras que el 10 por ciento restante corresponda a empresas consideradas de bajo riesgo.

A finales de febrero, la compañía informó además que emprendería acciones legales contra anunciantes fraudulentos en Brasil y China que utilizaban la técnica de “cebo de famosos”, consistente en emplear imágenes manipuladas de celebridades para atraer víctimas hacia esquemas de fraude.

Magnitud del problema y presión regulatoria internacional

Según datos corporativos, durante 2025 Meta eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos, además de retirar 10.9 millones de cuentas en Facebook e Instagram vinculadas a redes de ciberdelincuencia.

Estas acciones se desarrollan en paralelo a un entorno regulatorio más exigente. En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales obliga a las grandes plataformas a implementar sistemas de mitigación de riesgos, mejorar la supervisión publicitaria y garantizar mecanismos eficaces de notificación y retirada de contenidos ilícitos.

La verificación de anunciantes y la detección automatizada mediante inteligencia artificial buscan alinearse con estas exigencias de transparencia publicitaria y autenticidad de cuentas comerciales.

Impacto en México y campañas de prevención digital

En México, la implementación de herramientas para prevenir fraudes digitales se vincula con el marco vigente en materia de protección de datos y telecomunicaciones. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece obligaciones para las empresas tecnológicas en cuanto a medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas.

Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a promover la confianza y seguridad en servicios digitales.

Desde la perspectiva financiera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha documentado un incremento sostenido de fraudes cibernéticos en 2023 y 2024, con especial incidencia de esquemas de suplantación difundidos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

De forma complementaria, la Guardia Nacional, a través de su Policía Cibernética, mantiene campañas de prevención y canales de denuncia sobre estos delitos.

El despliegue de estas herramientas refleja una doble presión para Meta: proteger a millones de usuarios frente a estafas cada vez más sofisticadas y responder a la exigencia regulatoria de demostrar mayor responsabilidad en la moderación de contenidos y la transparencia publicitaria.

