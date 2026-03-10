¡Feliz Día de Mario!

Como cada 10 de marzo se celebra mundialmente el Día de Mario Bros (MAR10 Day), una fecha elegida porque al abreviar el día y mes de marzo en inglés “MAR10” se parece al nombre “Mario”. Esta celebración honra a uno de los personajes más famosos en la historia de los videojuegos: el icónico fontanero de gorra roja creado por Shigeru Miyamoto y convertido en la mascota principal de Nintendo.

Como dato curioso, a pesar de que se celebra el 10 de marzo, el lanzamiento original de Super Mario Bros fue el 13 de septiembre de 1985 para la Nintendo Entertainment System (NES).

Algunos datos curiosos sobre el personaje:

Mario no debutó con su propio juego. Su primera aparición fue en Donkey Kong (1981), donde era conocido como Jumpman. • Mario originalmente era carpintero y no plomero. • Su diseño de la gorra y el bigote surgió de las limitaciones gráficas de los primeros juegos. • El nombre “Mario” se inspiró en Mario Segale, el propietario del almacén que alquilaba Nintendo en Estados Unidos en los años 80. • El juego Super Mario Bros. (1985) para la Nintendo Entertainment System revolucionó la industria y se convirtió en uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos. • El personaje ha aparecido en más de 200 videojuegos, incluyendo carreras, deportes, RPG y fiestas con amigos. • El actor de voz Charles Martinet interpretó a Mario durante más de 25 años con su famosa frase: “It’s-a me, Mario!”. • La franquicia de Mario es considerada una de las más exitosas y reconocidas en la historia de los videojuegos.

El enorme impacto cultural de Mario a nivel mundial

Con el paso del tiempo Mario se convirtió en un símbolo de la cultura pop. Desde su icónica gorra roja hasta su frase “It’s-a me, Mario!”, el personaje ha trascendido el entretenimiento para convertirse en un referente cultural. Ha protagonizado series animadas, productos de todo tipo y una exitosa adaptación cinematográfica en 2023, y este año se estrenará su secuela, reavivando su popularidad entre nuevas generaciones.

Ilustración promocional del videojuego Super Mario Bros Wonder publicada por Nintendo el 20 de octubre de 2023 para su lanzamiento en Nintendo Switch. NINTENDO

El MAR10 Day no solo celebra al personaje: se festeja la historia y la nostalgia de millones de personas que crecieron jugando sus videojuegos en las diferentes consolas de Nintendo. El Día de Mario Bros es un claro ejemplo de cómo las efemérides también pueden surgir del entretenimiento y conectar a distintas generaciones en todo el mundo.

Génesis y evolución Mario

El denominado “MAR10 Day” es una conmemoración impulsada por Nintendo como estrategia de celebración anual de su personaje Mario; la empresa comenzó a promover formalmente esta efeméride en redes y campañas globales a partir de 2016, utilizando la coincidencia gráfica entre “MAR10” y el nombre “Mario”.

El personaje fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto dentro de Nintendo Co., Ltd. y apareció por primera vez en el videojuego Donkey Kong, desarrollado por Nintendo R&D1 y lanzado en arcades en 1981; en ese título el personaje era identificado como “Jumpman”. Posteriormente fue renombrado “Mario”, nombre asociado al empresario italoestadunidense Mario Segale, propietario del almacén que Nintendo of America arrendaba en Tukwila, Washington, durante el periodo de expansión de la compañía en Estados Unidos a inicios de la década de 1980.

El videojuego Super Mario Bros. fue lanzado originalmente el 13 de septiembre de 1985 en Japón para la consola Family Computer (Famicom) y posteriormente para Nintendo Entertainment System (NES) en otros mercados; de acuerdo con datos históricos de Nintendo, el título superó los 40 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los videojuegos más vendidos de la era de NES.

Según reportes financieros de Nintendo publicados en 2024, la franquicia Super Mario en su conjunto acumula más de 900 millones de unidades de videojuegos vendidas a nivel mundial, lo que la sitúa entre las series más exitosas de la industria.

El actor de voz Charles Martinet interpretó a Mario en videojuegos desde 1991 (con apariciones tempranas en material promocional y arcade) y durante décadas dio voz al personaje en múltiples títulos principales; en agosto de 2023 Nintendo anunció su transición al rol de “Mario Ambassador”, tras lo cual la compañía designó nuevos intérpretes para el personaje.

En el ámbito audiovisual, la película animada “The Super Mario Bros. Movie”, producida por Nintendo e Illumination Entertainment, se estrenó en 2023 y alcanzó una recaudación global superior a mil 300 millones de dólares estadunidenses, según cifras de taquilla internacional de ese mismo año; durante un Nintendo Direct de marzo de 2024, la compañía confirmó el desarrollo de una secuela con estreno programado para abril de 2026, ampliando la presencia de la franquicia en el cine.

¡Feliz Día de Mario!

