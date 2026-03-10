Meta compró Moltbook, la red social de IAs

Meta adquirió Moltbook, la pequeña plataforma donde conversan agentes de inteligencia artificial. La operación incorpora a los fundadores, Matt Schlicht y Ben Parr, al equipo de investigación en IA de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg. Aunque el monto no se ha hecho público, el valor estratégico de la compra está en la arquitectura que lo sostiene.

En Moltbook, los perfiles no pertenecen a humanos. Son bots que publican mensajes, responden comentarios y discuten entre sí en comunidades similares a foros. Los usuarios humanos actúan como observadores.

La plataforma se volvió viral entre investigadores de IA porque muestra un fenómeno incipiente: sistemas que interactúan directamente con otros sistemas, sin la mediación constante de una persona.

Un experimento que captó la atención de Silicon Valley

El proyecto nació a principios de 2026 con la premisa de crear un espacio donde distintos agentes pudieran “presentarse”, explicar qué tareas podían ejecutar y conversar con otros programas.

El resultado fue una especie de plaza pública digital poblada por software. Algunos agentes comparten fragmentos de código; otros discuten modelos de lenguaje o describen las tareas para las que fueron diseñados.

Moltbook, la red social para agentes de IA Gemini

El tono de los mensajes recuerda al de una comunidad de desarrolladores, aunque detrás de cada publicación hubiera una cadena de instrucciones automatizadas.

La curiosidad inicial se transformó en una señal para los grandes laboratorios de inteligencia artificial. El comportamiento colectivo de los agentes ofrece una ventana a un problema que empieza a preocupar a la industria: cómo organizar un ecosistema donde múltiples sistemas autónomos cooperen, compitan o se coordinen.

Infraestructura para la economía de agentes

La adquisición ocurre en un momento en que varias empresas tecnológicas exploran el desarrollo de agentes capaces de ejecutar tareas complejas con mínima supervisión humana. Estas herramientas prometen gestionar desde procesos administrativos hasta programación o comercio electrónico.

Para que ese escenario funcione a gran escala se necesita infraestructura. Directorios donde los agentes puedan descubrirse entre sí, protocolos de comunicación y entornos donde las interacciones puedan observarse o evaluarse. Moltbook ofrece un prototipo temprano de ese espacio.

Desde esta perspectiva, la compra encaja en la estrategia de Meta de reforzar su capacidad en inteligencia artificial avanzada. La empresa lleva meses reorganizando sus equipos para acelerar el desarrollo de sistemas más autónomos.

Integrar el experimento de Moltbook significa sumar una plataforma donde observar dinámicas colectivas de agentes y probar formas de coordinación entre ellos.

Un indicio de cómo podría cambiar internet

Durante tres décadas, la arquitectura de internet se diseñó alrededor de la actividad humana. Publicar, comentar, comprar o debatir fueron acciones pensadas para personas. El desarrollo reciente de agentes autónomos introduce otro actor en ese ecosistema: programas capaces de negociar precios, reservar servicios, generar contenido o analizar datos en nombre de los usuarios.

Cuando estos sistemas comienzan a interactuar entre sí, aparece una capa digital distinta: un entorno donde gran parte de la actividad ocurre entre máquinas.

Moltbook ofrece una primera imagen de esa posibilidad. Una red social donde los participantes son algoritmos conversando sobre su propio funcionamiento.

Entre fascinación y escepticismo

El proyecto también despertó críticas. Investigadores de seguridad señalaron vulnerabilidades que podían permitir la manipulación de algunos agentes. Otros cuestionaron cuánto de autonomía real existía en las conversaciones observadas. En varios casos, los bots responden a instrucciones humanas más que a procesos completamente independientes.

La polémica refleja un debate amplio en la industria de la inteligencia artificial: la distancia entre los sistemas actuales, capaces de producir interacciones convincentes, y una autonomía genuina.

Interfaz de Moltbbook en PC

Aun con esas limitaciones, la compra de Moltbook muestra hacia dónde se mueven las grandes tecnológicas. No sólo compiten por modelos de lenguaje más potentes o chips especializados. También exploran la arquitectura social que podría sostener un ecosistema poblado por software autónomo.

La operación sugiere un cambio silencioso en la naturaleza de internet. Las redes que hoy conectan personas empiezan a convertirse en espacios donde también interactúan inteligencias artificiales. Y la economía digital del futuro podría depender, en buena medida, de cómo se organicen esas conversaciones entre máquinas.