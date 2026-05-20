¿Robots humanoides reemplazarán a los trabajadores humanos en el 2050?

Un nuevo artículo de opinión de expertos de la Universidad Jiao Tong de Shanghai (China) y de la Universidad de California Berkeley (Estados Unidos) destaca un debate entre investigadores líderes y expertos de la industria sobre si los robots humanoides reemplazarán a los trabajadores humanos para 2050. El artículo se publica en 'Science Robotics'.

A medida que el progreso tecnológico y los avances en inteligencia artificial (IA) se aceleran, los robots humanoides se vuelven más capaces y cada vez más realistas.

En este artículo, Hesheng Wang y colaboradores de la Shanghai Jiao Tong University (China) analizan los puntos clave planteados en un debate plenario en la Conferencia Internacional IEEE/RSJ sobre Robots y Sistemas (IROS) de 2025 (China).

Durante esta sesión, los panelistas argumentaron a favor y en contra de la afirmación de que se podría lograr un progreso suficiente en 25 años para que los robots eliminen los puestos de trabajo humanos.

La mayoría de los expertos coincidieron en que se necesitará una investigación significativa antes de que los robots puedan alcanzar niveles de destreza humana para la manipulación fina. Sin embargo, hubo desacuerdo sobre el papel que desempeñarán los robots humanoides avanzados en el futuro.

Algunos panelistas expresaron la opinión de que los robots son caros y carecen de las habilidades sociales y la adaptabilidad de los humanos. Sugirieron que los robots humanoides impulsarán la colaboración y la productividad en lugar de reemplazar la fuerza laboral humana.

Expertos propusieron que los robots son creadores de empleo y que el aumento de la automatización abrirá oportunidades para trabajar con dispositivos humanoides. Otros discreparon de la premisa de que los robots humanoides deban imitar las capacidades humanas y plantearon que, en el futuro, los robots con inteligencia artificial se harán cargo de la mayoría de las tareas laborales, liberando a los humanos para que se dediquen a actividades más significativas.

Estudiantes del IPN desarrollan robot asistente

Por Joseph Na’a

A principios de mayo se informó que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un robot asistente diseñado para apoyar a personas con discapacidad motriz en extremidades inferiores.

El prototipo, construido desde cero por alumnos de la UPIITA, representa un avance significativo en el desarrollo de soluciones accesibles dentro del país.

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Arturo Ernesto Negrete Pérez, Daniel Manuel Osorio Gómez y Erick Yuliel Zaragoza López, quienes apostaron por crear un sistema funcional que permita a usuarios con movilidad limitada manipular objetos cotidianos sin necesidad de asistencia constante.

Vimos la posibilidad de contribuir con un sistema 100 por ciento hecho en México, con la integración de varias metodologías aprendidas en la carrera”, explicó Negrete, líder del proyecto, al subrayar el carácter integral del desarrollo.

El robot está diseñado para recoger y transportar elementos como medicamentos, libros o vasos, tareas que, aunque simples, pueden representar un desafío significativo para personas con limitaciones físicas en las piernas.

Diseño estructural y movilidad omnidireccional

El cuerpo del robot se compone de una estructura rectangular construida con perfil de aluminio en forma de “V”, lo que le otorga estabilidad frente a impactos y capacidad para sortear pequeños desniveles. Este diseño permite que el sistema no solo sea resistente, sino también funcional en entornos domésticos reales.

Uno de los elementos clave es su sistema de ruedas omnidireccionales, que le permite girar sobre su propio eje y desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de maniobras complejas. Esta característica es fundamental para operar en espacios reducidos, como habitaciones o pasillos.

El sistema integra dos subsistemas principales: un módulo móvil para el desplazamiento y un brazo robótico tipo Scara equipado con una garra, capaz de sujetar objetos a una altura de entre 60 centímetros y un metro, rango definido a partir de estándares de mobiliario convencional.

jcp