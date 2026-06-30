¿Usar SIM extranjera evita el registro de celulares? La verdad detrás del truco que todos comentan

Ante el registro obligatorio de celulares cada vez más cerca, muchos usuarios comenzaron a buscar formas de conservar su línea sin compartir sus datos personales.

Entre las opciones que más se han comentado en redes sociales está utilizar una SIM extranjera, pero las autoridades ya explicaron si esta alternativa realmente funciona.

Autoridades descartan que una SIM extranjera evite el registro

La posibilidad de colocar una SIM internacional en un celular ha llevado a algunos usuarios a pensar que así podrían evitar el registro obligatorio.

Sin embargo, las autoridades aclararon que cambiar de operador o utilizar una línea contratada en otro país no elimina la obligación de cumplir con las disposiciones aplicables al servicio de telefonía móvil.

Y es que una tarjeta SIM extranjera no fue diseñada para sustituir una línea nacional de manera permanente ni para evitar el trámite.

Aunque el teléfono pueda funcionar correctamente, eso no garantiza que el servicio continúe activo por tiempo indefinido.

¿Una SIM extranjera evita el registro obligatorio del celular? Europa Press

¿Por qué puede traer problemas usar una SIM extranjera?

Además del registro, utilizar una línea extranjera durante mucho tiempo puede ocasionar otras complicaciones.

Muchas compañías telefónicas establecen un límite para el uso continuo de sus tarjetas SIM fuera del país donde fueron contratadas. Si detectan que una línea permanece durante meses en el extranjero, pueden restringirla o cancelarla.

Otro punto que señalan las autoridades es el costo. Dependiendo del operador, mantener una línea internacional puede resultar más caro que contratar un servicio local.

A eso se suma que, al tratarse de una empresa de otro país, los usuarios podrían tener menos herramientas para presentar reclamaciones o recibir atención como consumidores.

Por ello, las autoridades consideran que esta opción difícilmente representa una solución práctica para quienes buscan evitar el registro.

¿Una SIM extranjera evita el registro obligatorio del celular? Especial

¿Todas las líneas deben registrarse?

Aunque el trámite aplica para la mayoría de los usuarios, existen algunos casos que están exentos.

Por ejemplo, no es necesario registrar las líneas utilizadas en dispositivos que únicamente cuentan con servicio de datos y que no permiten hacer llamadas ni enviar mensajes de texto.

También quedan fuera las líneas utilizadas por dependencias gubernamentales, servicios de emergencia y algunos sistemas institucionales.

En el caso de los menores de edad, el registro debe realizarlo el padre, la madre o el tutor responsable.

Además, algunas personas ya habrían cumplido con este requisito desde el momento en que contrataron su línea, siempre que la compañía telefónica haya vinculado correctamente la información del titular.

¿Una SIM extranjera evita el registro obligatorio del celular? Especial

¿Cómo se realiza el registro del celular?

El procedimiento puede hacerse tanto en las sucursales de las compañías telefónicas como a través de los sitios web que cada operador habilitó para este trámite.

En la mayoría de los casos es necesario capturar el número telefónico, proporcionar los datos personales solicitados y subir una imagen de una identificación oficial vigente.

Algunos operadores también solicitan una verificación de identidad mediante la cámara del teléfono para confirmar que quien realiza el trámite es el titular de la línea.

Dependiendo del caso, también puede ser necesario presentar la CURP o, tratándose de empresas, el RFC y la documentación correspondiente.

Registro de línea celular en México. Especial

La recomendación es consultar directamente con la compañía telefónica

Autoridades recomiendan verificar directamente con la empresa telefónica si la línea ya quedó registrada o si todavía es necesario completar el trámite.

Aunque la idea de utilizar una SIM extranjera ha ganado popularidad entre algunos usuarios, la autoridad insiste en que esta alternativa no evita el registro y, además, puede traer limitaciones relacionadas con el servicio, los costos y la permanencia de la línea fuera de su país de origen.