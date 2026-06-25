Registro de telefonía móvil: ¿Qué hacer si tienes plan de pospago o línea empresarial?

El registro de telefonía móvil ha generado muchas dudas entre los usuarios, especialmente para aquellos que no utilizan el sistema de prepago. Si cuentas con un plan de renta mensual (pospago) o utilizas un teléfono proporcionado por tu empleo, las reglas para registrar tu línea son diferentes y, en muchos casos, automáticas.

¿Debo registrar mi línea si tengo un plan de pospago?

Los usuarios de pospago o plan de renta mensual ya fueron vinculados al registro de telefonía móvil, explicó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a Excélsior.

"A quien lo haya contratado (el servicio de pospago) antes del 9 de enero, si falta algún dato la compañía operadora se lo hará saber, pero ya se integraron a la base del registro", indicó el regulador.

Esto responde a una solicitud de criterio de interpretación realizada por Movistar México, donde la comisión determinó que exigir un nuevo trámite implicaría una carga burocrática innecesaria. Como los titulares de estas líneas ya entregaron información oficial (como la CURP) al momento de contratar, el objetivo de identificación del gobierno ya se cumple.

"Considerando que los titulares y/o usuarios de las líneas telefónicas móviles registraron dichas líneas a su nombre previa identificación, se considera que esas líneas ya se encuentran asociadas, en el momento en que realizaron su contratación bajo el esquema de pospago, en ese sentido las líneas telefónicas móviles ya se encuentran asociadas", precisó la CTR.

Por ello, no debería realizarse otro registro toda vez que implicaría una mayor carga burocrática.

"Dado que se colma la finalidad de la política de los Lineamientos de que toda línea está plenamente identificada con un titular y/o usuario", detalló la comisión.

Datos clave sobre las líneas de pospago:

Notificación por SMS: La CRT confirmó que las compañías operadoras enviarán un mensaje de texto (SMS) a los usuarios para confirmar que ya fueron registrados exitosamente.

La CRT confirmó que las compañías operadoras enviarán un mensaje de texto (SMS) a los usuarios para confirmar que ya fueron registrados exitosamente. Datos faltantes: Si la operadora requiere actualizar alguna información, se comunicará directamente con el titular.

Si la operadora requiere actualizar alguna información, se comunicará directamente con el titular. Volumen de usuarios: Tan solo Telcel y AT&T (las dos empresas con mayor participación en este sector) suman 22.7 millones de clientes bajo esta modalidad que se benefician de este proceso automático.

¿Qué pasa con las líneas celulares de empresas o empleos?

Los empleados que cuentan con líneas móviles que les fueron otorgadas por sus empresas, no deben realizar el registro, será la personal moral, es decir, la compañía, la que deberá de realizar el proceso.

Requisitos para registrar líneas empresariales:

Para que los proveedores de servicio vinculen las líneas de una compañía, el representante legal deberá presentar la siguiente información:

Documento constitutivo: Que contenga la razón social y el RFC de la persona moral. Validación del RFC: Este dato será verificado por las telefónicas mediante una consulta directa al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Identificación oficial vigente: Del representante legal, la cual será cotejada en bases de datos de autoridades competentes. Acreditación de personalidad: Un documento que valide formalmente al representante legal de la compañía.

Una vez completado este proceso, el proveedor solo registrará la razón social, el RFC, el número telefónico, la fuente de validación y el resultado de la identidad, manteniendo la seguridad corporativa intacta.