Evita que cancelen tu línea: Mira tu fecha límite de registro

Para no perder el acceso a llamadas, mensajes e internet móvil, los usuarios mexicanos deben vincular su número telefónico con una identidad vigente, como el INE o el pasaporte.

Tras una reciente actualización del regulador, el calendario de registro celular se ha extendido, estableciendo fechas límite entre agosto y diciembre de este año, que dependen del último dígito de tu número.

Realizar éste trámite es vital no sólo para la comunicación básica, sino también para asegurar el correcto funcionamiento de tus aplicaciones de banca electrónica y pagos digitales.

Es por eso que en Excélsior disipamos sus dudas sobre quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se deben vincular los números telefónicos para evitar confusiones.

¿Qué hacer si aún no lo he registrado?

Todos los usuarios deben registrar su línea telefónica para evitar perder su número y beneficios telefónicos, por lo que la vinculación puede hacerse en línea desde el portal de tu operador de teléfono o de forma presencial en un centro de atención, para lo que se requiere una identificación vigente, como el INE o el pasaporte.

Ilustración: Abraham Cruz

¿Si mi teléfono es de una empresa, qué debo hacer?

Si tu línea te la dio tu empresa, tú no debes hacer el registro. El trámite le corresponde a la persona moral, es decir, a la empresa, será la compañía quien realice el proceso y, para ello, deberá acreditar su razón social, RFC y la representación legal correspondiente.

Ilustración: Abraham Cruz

¿Por qué mi número telefónico ya está registrado si yo no lo registré?

La mayoría de los usuarios de pospago o plan de renta mensual que contrataron la línea antes del 9 de enero están registrados debido a que compartieron sus datos, nombre completo y CURP con su operador, por lo que la línea se considera vinculada desde la contratación. Sin embargo, si faltara algún dato, la empresa lo haría saber al usuario.

Ilustración: Abraham Cruz

Si es una línea empresarial, puede estar registrada a nombre de la empresa, porque el registro lo hace la persona moral.

¿Si no quiero registrarlo, qué puede pasarme?

La consecuencia es la suspensión o cancelación de la línea. Al concluir el plazo de registro, que se ajusta al calendario publicado por la CRT y que amplía el plazo de registro a un periodo entre agosto y diciembre de este año, las líneas no vinculadas se suspenden.

Ilustración: Abraham Cruz

Las líneas no registradas no podrán hacer ni recibir llamadas ni mensajes de texto (SMS), salvo mensajes de emergencia, y tampoco tendrán acceso a datos móviles.

¿Qué alternativas hay si no quiero registrarlo?

En el mercado existen las eSIM, que se trata de SIM's o chips virtuales que permiten tener el servicio sin registrarse ante los operadores mexicanos. Sin embargo, no todos los teléfonos móviles, que son smartphones tienen esta funcionalidad y la eSIM debe ser contratada con una empresa internacional y el servicio tiene un costo mayor al de los operadores nacionales.

Ilustración: Abraham Cruz

¿Puedo usar mi teléfono no registrado para banca electrónica y pagos digitales?

Una línea no vinculada no puede usar datos móviles ni aplicaciones, incluidas apps bancarias y pagos digitales desde un teléfono celular. Cabe recordar que para dar de alta una aplicación de banca digital es necesario asociarla a un número telefónico y al perderse esa relación la app no funcionará correctamente y podría perderse el acceso,

Ilustración: Abraham Cruz

Por eso, un teléfono no registrado puede afectar el uso de banca electrónica y pagos digitales si dependen de esa línea.

¿Hubo ampliación de las fechas de registro telefónico y cuándo me tocaría?

El plazo vencía el pasado 30 de junio; no obstante, el regulador amplió las fechas del registro de líneas móviles donde las fechas límites dependen del último dígito del número telefónico, como se muestra a continuación:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto2

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

Al finalizar cada periodo se suspenderán las líneas no vinculadas.

Ilustración: Abraham Cruz

¿Tengo que registrar el celular de prepago de mis hijos?

Sí, también las líneas de prepago o pospago de menores de edad deben registrarse, pero será el padre o tutor quien registre la línea a su nombre. Cabe recordar que líneas adquiridas antes del 9 de enero podrían tener información faltante o imprecisa, principalmente en el caso de líneas de tercero y menores de edad, por lo que se recomienda verificar que los datos sean correctos y estén registradas ante el operador.

Ilustración: Abraham Cruz

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