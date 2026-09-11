Hermano de Paul Walker habla de usar IA para traer de vuelta a Brian O'Conner

Vin Diesel quiere reunir nuevamente a Dominic Toretto y Brian O'Conner para despedir Rápidos y Furiosos.

La idea ha abierto una pregunta inevitable sobre cómo podría regresar el personaje de Paul Walker y ahora su hermano Cody habló sobre esa posibilidad.

¿Paul Walker aparecerá en la última película de Rápidos y Furiosos?

La historia de Brian O'Conner todavía no ha terminado dentro del universo de Rápidos y Furiosos. Aunque Paul Walker murió en 2013, su personaje nunca fue asesinado dentro de las películas.

En Rápidos y Furiosos 7, Brian dejó las aventuras junto a Dominic Toretto para dedicarse a su familia, una decisión que permitió despedir al actor sin cerrar por completo la historia de su personaje.

Ahora Vin Diesel quiere que Brian vuelva para el final.

En junio de 2025, durante el evento FuelFest, el actor aseguró que había puesto tres condiciones para realizar la última entrega de la saga.

La primera era llevar nuevamente la historia a Los Ángeles. La segunda consistía en recuperar la cultura automovilística y las carreras callejeras que dieron origen a la franquicia.

La tercera fue la que llamó más la atención.

“La tercera: reunir a Dom y a Brian O’Conner. Eso es lo que verán en el final”, dijo Diesel.

Desde entonces existe una gran pregunta que todavía no tiene respuesta oficial. ¿Cómo regresará Brian O'Conner sin Paul Walker?

Paul Walker interpretó a Brian O'Conner en Rápidos y Furiosos. IG paulwalker

Hermano de Paul Walker habla sobre el posible uso de inteligencia artificial

Una posibilidad es recurrir nuevamente a efectos digitales, aunque esta vez las herramientas disponibles son muy diferentes a las utilizadas hace más de una década.

Cody Walker, hermano menor de Paul, habló con Entertainment Weekly sobre el futuro de Brian y dejó claro que no tiene intención de repetir lo que hizo en la séptima película.

“Mi postura es que se haga lo que Meadow (Walker) quiera; al fin y al cabo, es su padre. A mí no me interesaría volver a hacerlo. En 2014 la inteligencia artificial no existía, así que ahora podrían hacerlo”, explicó.

Cody también recordó que existen años de imágenes grabadas por Paul Walker durante su participación en la franquicia que nunca llegaron a las versiones finales de las películas.

“Hay años de metraje inédito de las otras películas de Rápidos y furiosos. Son los mejores en el sector; seguro que encuentran la manera”, agregó.

Sus declaraciones no significan que Universal haya decidido utilizar inteligencia artificial para recrear a Paul Walker.

Hasta el momento, el estudio no ha explicado cómo planea cumplir la promesa de reunir a Brian y Dom ni qué tecnología utilizaría para hacerlo.

Brian O'Conner podría regresar para el final de la saga. IG paulwalker

Meadow Walker debería tener la última palabra

Para Cody, Meadow Walker, hija de Paul, debería estar por encima de cualquier decisión creativa sobre el regreso de su hermano.

Cody considera que cualquier nueva utilización de la imagen del actor tendría que contar con su aprobación.

También aseguró sentirse satisfecho con la manera en que Brian fue despedido en 2015 y destacó que los responsables de la saga decidieran mantenerlo vivo dentro de la historia.

“Me encanta cómo salió su personaje de la franquicia. No lo mataron ni hicieron nada cursi por el estilo. Es algo hermoso: [Brian] está dedicado a criar a sus hijos”, explicó.

Después dejó claro que él y su hermano Caleb ya no tendrían que participar si la producción decide traer nuevamente al personaje.

“Pero si quieren traerlo de vuelta, si a Meadow le gustaría verlo, no nos necesitan ni a Caleb ni a mí”, agregó.

Cody Walker considera que Meadow Walker debería decidir sobre su padre. IG meadowwalker

¿Cómo recrearon a Paul Walker en Rápidos y Furiosos 7?

La producción ya enfrentó una situación parecida durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 7.

Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años, en un accidente automovilístico ocurrido en California. La película todavía se encontraba en producción y varias de sus escenas estaban pendientes.

En lugar de eliminar a Brian de la historia, el equipo decidió completar su participación con una combinación de material que Paul ya había grabado, efectos visuales y dobles.

Sus hermanos Caleb y Cody Walker participaron como referencias físicas para algunas de las escenas pendientes.

Posteriormente, el equipo de efectos visuales trabajó sobre esas imágenes para reconstruir digitalmente la apariencia de Paul y completar la historia de Brian.

El resultado permitió crear una de las secuencias más recordadas de la franquicia.

Brian y Dom conducen juntos por última vez antes de tomar caminos separados mientras suena See You Again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

Paul Walker murió en 2013 durante el rodaje de la séptima película. Universal Studios

Brian O'Conner nunca murió en Rápidos y Furiosos

La despedida de 2015 dejó abierta una puerta que la franquicia ha mantenido durante las películas posteriores.

Brian sigue vivo dentro de la historia y diferentes entregas han encontrado formas de explicar su ausencia.

En F9, por ejemplo, su característico Nissan Skyline azul aparece llegando a la casa de Dom durante los momentos finales.

Fast X también mantuvo presente al personaje y recuperó imágenes de Brian dentro de la historia relacionada con los acontecimientos de Fast Five.

Eso permite que su regreso no requiera resucitar al personaje dentro de la ficción. El verdadero desafío será decidir cómo mostrarlo físicamente.

Brian O'Conner permanece vivo dentro de la historia de la franquicia. IG paulwalker

¿Cuándo se estrena Fast Forever?

La última entrega ya tiene nombre oficial. La película se titulará Fast Forever y tiene previsto llegar a los cines el 17 de marzo de 2028.

La fecha representa un nuevo retraso para un proyecto que anteriormente había sido contemplado para 2027.

Louis Leterrier, quien dirigió Fast X, volverá para encargarse de la nueva película, mientras Vin Diesel continuará como Dominic Toretto.

La saga llegará a esta entrega después de celebrar 25 años desde el estreno de la primera película, lanzada en 2001 y centrada precisamente en la relación entre Dom y Brian.