La app de Gemini llega a Windows: así puedes instalarla y usarla en tu PC

La inteligencia artificial de Google, Gemini, da un paso adelante para facilitar la productividad de las personas y ha lanzado su aplicación para su integración con Windows 10 y Windows 11 llegando al escritorio directo de sus suscriptores.

A través de un comunicado, Google informó que la aplicación de Gemini en Windows está diseñada para integrarse de forma fluida con el sistema operativo más popular del mundo. Además de brindarle un acceso directo a los suscriptores a la IA también podrá interactuar con otros programas habituales.

Hasta ahora, acceder a la asistencia de IA requería mantener pestañas abiertas en el navegador web. Con esta versión nativa para Windows 10 y 11, la asistencia es inmediata, ligera y optimizada para no consumir recursos excesivos en tu equipo.

La aplicación ya se encuentra disponible en México y todo el mundo.

Cómo instalar y comenzar a usar Gemini en tu PC

Para instalar la aplicación en tu computadora, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Descarga el instalador: Ve directamente al sitio oficial en gemini.google/desktop y descarga el archivo de instalación para Windows. Completa la instalación: Ejecuta el archivo y sigue las instrucciones en pantalla. La app es compatible con Windows 10 y Windows 11. Inicia sesión: Entra con tu cuenta de Google para sincronizar tus preferencias de Gemini que ya tengas guardadas en la nube, pero ahora desde tu computadora.

Formas clave de sacarle provecho a Gemini en Windows