Google Pics: la nueva IA de edición de imágenes que busca competir contra Canva

Google quiere hacer competencia a Canva y para ello ha lanzado una nueva solución para la creación y edición de imágenes, pero apoyados en su inteligencia artificial, un servicio que será parte de los ecosistemas de Google Workspace siendo los primeros usuarios que podrán experimentarlo.

Diseñada sobre el modelo de generación Nano Banana, esta herramienta busca optimizar los flujos de trabajo creativos permitiendo diseñar, retocar y co-crear gráficos con alta precisión sin necesidad de cambiar de aplicación ni recurrir a programas externos.

Google Pics será una aplicación independiente, pero también se integrará como parte de Documentos de Google, Presentaciones de Google y Google Drive.

Entre sus principales funciones destaca la segmentación de objetos, que permite aislar y transformar elementos específicos dentro de una imagen mediante instrucciones de texto sin alterar el resto de la composición.

Además de esto, gracias a la IA, se podrá editar y traducir el texto de una imagen conservando el diseño original.

¿Cómo acceder y quiénes pueden utilizar Google Pics?

El acceso a Google Pics está habilitado desde la versión de escritorio para usuarios con suscripciones activas a planes comerciales de Google Workspace y planes de consumo de Google AI.

Cuentas corporativas y empresariales: Disponible para usuarios de Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus y la modalidad AI Expanded Access.

Disponible para usuarios de Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus y la modalidad AI Expanded Access. Cuentas educativas: Acceso disponible mediante el plan Google AI Pro for Education.

Acceso disponible mediante el plan Google AI Pro for Education. Cuentas personales: Requiere una suscripción activa a Google AI Pro o a las versiones Google AI Ultra (5x y 20x).

El servicio admite generación y edición en más de 28 idiomas (incluyendo español,) en todos los países donde opera Google Workspace.

Se espera que Google pueda dar mayor apertura al servicio en un futuro para los planes básicos de IA que algunos usuarios particulares combinan con sus suscripciones básicas de espacio en los diferentes servicios de la plataforma.