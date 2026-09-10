Cometa interestelar 3I/ATLAS se habría formado en el frío extremo de un sistema estelar lejano

El cometa interestelar 3I/ATLAS, apenas el tercer objeto conocido procedente de fuera del Sistema Solar, se habría formado en una región extremadamente fría y lejana de su estrella de origen, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

La investigación, encabezada por Lea Ferellec, de la Universidad de Northumbria, analizó los gases ionizados que salen de la cola del cometa mediante el instrumento WEAVE, instalado en el Telescopio William Herschel, en La Palma, España. El equipo identificó cinco tipos de iones de forma simultánea, algo considerado inusual para un cometa y especialmente relevante tratándose de un visitante interestelar.

El hallazgo más llamativo es que 3I/ATLAS parece ser rico en nitrógeno molecular. Al comparar la cantidad de dinitrógeno con monóxido de carbono, los investigadores concluyeron que el cometa probablemente se formó a temperaturas menores a -240 °C, lejos de su estrella, en las zonas exteriores y heladas de otro sistema planetario.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS?

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado mientras atraviesa nuestro vecindario cósmico. NASA explica que se clasifica como interestelar porque su trayectoria hiperbólica no sigue una órbita cerrada alrededor del Sol y, al rastrear su camino hacia el pasado, queda claro que viene de fuera del Sistema Solar.

El cometa fue reportado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio de rastreo ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile. Su nombre combina el “3I”, por ser el tercer objeto interestelar conocido, con ATLAS, el sistema que lo detectó.

A diferencia de un cometa originado en nuestro propio sistema, 3I/ATLAS funciona como una muestra natural de material formado alrededor de otra estrella. Por eso, estudiarlo permite comparar la química de otros sistemas planetarios con la que dio origen al Sol, los planetas y los cometas locales.

Un cometa rico en dióxido de carbono y metano

Las observaciones del Telescopio Espacial James Webb ya habían mostrado que 3I/ATLAS tiene una composición poco común.

El cometa 3I/ATLAS Satoru Murata

NASA informó que Webb detectó por primera vez metano en un visitante interestelar. Ese metano apareció de forma tardía, lo que sugiere que estaba enterrado bajo la superficie y fue liberado cuando el calor del Sol alcanzó capas más profundas de hielo.

Webb también confirmó que el cometa es inusualmente rico en dióxido de carbono, pues libera mucho más CO₂ en relación con el agua que los cometas típicos del Sistema Solar. Para los investigadores, esa diferencia apunta a un entorno de formación y una química distintos a los que conocemos cerca del Sol.

La pista del frío extremo

Al analizar la cola de plasma de 3I/ATLAS, los científicos encontraron señales compatibles con una abundancia alta de nitrógeno. Ese dato es importante porque el nitrógeno molecular sólo se conserva con facilidad en ambientes muy fríos.

Ferellec explicó que este objeto permite estudiar material formado en un lugar completamente distinto al Sistema Solar. También señaló que la riqueza de nitrógeno sugiere que nació en condiciones extremadamente frías, lejos de su estrella de origen.

Cometa 3I Atlas visto desde la Tierra. Foto: NASA

La conclusión encaja con estudios previos. Observaciones de ALMA habían encontrado que 3I/ATLAS contiene al menos 30 veces más agua semipesada que los cometas del Sistema Solar, una señal química asociada con ambientes de formación muy fríos.

James Webb también encontró señales de un origen antiguo

Otro estudio publicado en Nature con datos del James Webb encontró proporciones químicas de carbono y deuterio que no se observan en cometas del Sistema Solar. Según NASA, esos datos sorprendieron a los investigadores porque ayudan a reconstruir el ambiente donde se formó 3I/ATLAS.

El mismo análisis encontró niveles excepcionalmente altos de deuterio, alrededor de 30 veces más que los observados en cometas del Sistema Solar. Esa composición sugiere que el objeto pudo formarse en un sistema muy frío y posiblemente mucho más antiguo que el nuestro.

Martin Cordiner, astroquímico del Centro Goddard de la NASA, describió el cometa como una oportunidad única para estudiar un objeto antiguo procedente de una región distante de la galaxia, probablemente anterior al Sol.

Cometa 3I/ATLAS Foto: NASA

¿Por qué importa estudiar 3I/ATLAS?

Cada cometa guarda información química del sitio donde nació. En el caso de 3I/ATLAS, esa información no viene del Sistema Solar, sino de otro sistema estelar.

Por eso, su composición permite hacer preguntas más amplias: cómo se forman los cometas alrededor de otras estrellas, qué tan distinta puede ser la química de otros sistemas planetarios y si el Sistema Solar es común o raro en comparación con otros rincones de la galaxia.

La detección de metano, la abundancia de dióxido de carbono, los niveles elevados de deuterio y las señales de nitrógeno apuntan en la misma dirección: 3I/ATLAS se formó en un ambiente helado, químicamente distinto y alejado del calor de su estrella.