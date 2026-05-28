¿Se acabó la era de las redes sociales gratis? Meta empezó a lanzar Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus, nuevas suscripciones que desbloquean funciones premium dentro de sus aplicaciones más populares.

Y aunque el lanzamiento todavía es gradual, usuarios en México ya comenzaron a ver estas opciones directamente en sus celulares.

Así puedes activar WhatsApp, Facebook e Instagram Plus en México y esto te costará al mes Reuters

¿Qué incluyen Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus?

Las nuevas membresías incluyen herramientas enfocadas en personalización, estadísticas avanzadas y funciones exclusivas para historias y mensajería.

Algunas incluso permiten ver historias de Instagram de forma anónima o personalizar WhatsApp con temas especiales.

La noticia comenzó a tomar fuerza después de que usuarios compartieran capturas mostrando las nuevas opciones dentro de Instagram y Facebook. Más tarde, Meta confirmó que efectivamente trabaja en el lanzamiento de planes Plus para varias de sus plataformas.

Pero aquí te decimos exactamente qué beneficios incluye cada membresía:

Instagram Plus

Instagram Plus se convirtió rápidamente en la opción que más curiosidad genera. Parte de esto tiene que ver con las funciones relacionadas con historias, uno de los formatos más usados dentro de la plataforma.

Estas son algunas funciones de Instagram Plus:

Ver historias de forma anónima sin aparecer en la lista de espectadores.

Revisar quién volvió a mirar una historia más de una vez.

Buscar usuarios específicos dentro de las visualizaciones.

Extender la duración de historias más allá de las 24 horas.

Crear listas más amplias que “Mejores Amigos”.

Enviar supercorazones animados.

Priorizar historias para aumentar alcance y visibilidad.

Así puedes activar WhatsApp, Facebook e Instagram Plus en México y esto te costará al mes Reuters

WhatsApp Plus

Aunque el nombre WhatsApp Plus ya era conocido por aplicaciones no oficiales, Meta ahora utilizará oficialmente esa marca para una versión premium de WhatsApp.

La diferencia es que esta nueva versión sí será parte del ecosistema oficial de Meta y no requerirá descargar aplicaciones externas.

Lo que incluiría WhatsApp Plus:

Stickers exclusivos y algunos animados.

Temas especiales para cambiar colores de la interfaz.

Íconos personalizados para la aplicación.

Más chats fijados en la parte superior.

Tonos exclusivos de llamadas y notificaciones.

Herramientas avanzadas para organizar conversaciones.

Así puedes activar WhatsApp, Facebook e Instagram Plus en México y esto te costará al mes Reuters

Facebook Plus

Facebook tampoco queda fuera del nuevo modelo de suscripciones. Los usuarios que ya comenzaron a recibir acceso a Facebook Plus encontraron varias funciones similares a las de Instagram Plus.

La mayoría se centra en historias, personalización y estadísticas. Facebook Plus incluiría:

Historias con mayor duración.

Visualización anónima de historias.

Estadísticas avanzadas de espectadores.

Búsqueda dentro de las personas que vieron historias.

Superreacciones animadas.

Íconos personalizados para la aplicación.

Así puedes activar WhatsApp, Facebook e Instagram Plus en México y esto te costará al mes Reuters

¿Cuánto cuestan Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus en México?

Hasta ahora, el precio más claro es el de Instagram Plus y Facebook Plus. De acuerdo con algunos usuarios mexicanos, las suscripciones están alrededor de 39 pesos mensuales.

En ciertos casos, Meta también ofrece un periodo gratuito de prueba para incentivar la activación de la suscripción.

En el caso de WhatsApp Plus, la empresa todavía no revela oficialmente el costo en México. Sin embargo, reportes de pruebas en Estados Unidos indican que tendría un precio cercano a 2.99 dólares mensuales, por lo que podría mantenerse como una opción relativamente económica.

Los nuevos planes funcionan de manera independiente. Es decir, cada aplicación tendría su propia suscripción y beneficios exclusivos.

Así puedes activar WhatsApp, Facebook e Instagram Plus en México y esto te costará al mes Reuters

Cómo activar Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus

Por ahora, el lanzamiento de las nuevas funciones ocurre poco a poco, así que no todas las cuentas pueden activarlas todavía.

Los usuarios que ya tienen acceso encuentran la opción directamente dentro de la configuración de cada aplicación.

Para revisar si tu cuenta ya puede activar alguna suscripción Plus, debes:

Entrar a Configuración dentro de Instagram, Facebook o WhatsApp. Buscar apartados como “Suscripciones”, “Funciones Premium” o “Beneficios exclusivos”. Revisar si aparece la opción “Plus”. En algunos casos, Meta también muestra banners promocionales dentro de la aplicación.

La compañía parece estar habilitando el acceso por regiones y cuentas seleccionadas, por lo que algunas personas podrían tardar más tiempo en recibir la opción.