Facebook, Instagram y WhatsApp tendrán versiones Plus con funciones premium

Meta planea lanzar versiones de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp, una decisión que marcaría uno de los cambios más relevantes en el modelo de negocio de la compañía desde su transformación hacia el metaverso y la inteligencia artificial. La empresa busca abrir nuevas fuentes de ingresos en medio de la presión financiera derivada de sus multimillonarias inversiones tecnológicas.

El anuncio fue realizado por Naomi Gleit, directora de productos de Meta, mediante un video difundido en Instagram, donde adelantó la llegada de Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus. Según lo informado, la compañía también trabaja en nuevos servicios orientados a empresas, creadores de contenido y herramientas de inteligencia artificial.

Meta: El Giro hacia las Suscripciones Estrategia de Monetización Híbrida | Mayo 2026 $3.99 USD Facebook / Instagram Plus $2.99 USD WhatsApp Plus Meta One Ecosistema Unificado Funciones Premium (Plus) Analítica: Métricas avanzadas de alcance y rendimiento para creadores. Personalización: Temas visuales, stickers y tonos exclusivos en WhatsApp. Visibilidad: Herramientas para ampliar el alcance orgánico de publicaciones. Privacidad: Menor exposición publicitaria y opciones de perfil avanzadas. Presión Financiera e IA Inversión IA: Gasto proyectado de hasta $145,000 MDD en infraestructura. Acciones: Subida inmediata del 3% tras el anuncio de monetización. Competencia: Respuesta a modelos de TikTok, X y YouTube Premium. Latinoamérica: Reto de adopción por sensibilidad al precio en mercados clave.

Meta apuesta por nuevas fuentes de ingresos

Aunque Meta no ha difundido un comunicado corporativo amplio con todos los detalles del despliegue global, diversos reportes señalan que Instagram Plus y Facebook Plus tendrían un precio mensual de 3.99 dólares, mientras que WhatsApp Plus costaría 2.99 dólares al mes.

Las versiones premium incluirían herramientas adicionales para usuarios y creadores digitales. En Facebook e Instagram se mencionan analíticas avanzadas, métricas más detalladas sobre historias y publicaciones, opciones de personalización de perfiles y funciones para ampliar el alcance de audiencias.

México representa el segundo mercado más importante en América Latina para Facebook, donde cuenta con 42 millones de suscriptores.

WhatsApp Plus apostaría por funciones enfocadas en personalización, como stickers exclusivos, temas visuales y tonos especiales dentro de la aplicación.

La presión de la inteligencia artificial acelera el cambio

La noticia llega en un momento especialmente sensible para Meta. La empresa enfrenta cuestionamientos de inversionistas por el crecimiento acelerado de su gasto en inteligencia artificial, particularmente en infraestructura de centros de datos, chips y desarrollo de modelos generativos capaces de competir con OpenAI, Google y Microsoft.

Meta proyectó para este año un gasto de capital de entre 125 mil y 145 mil millones de dólares, destinado principalmente a infraestructura de IA. La magnitud de esa inversión ha generado preocupación en los mercados sobre la rentabilidad futura de la compañía, pese a que Mark Zuckerberg ha insistido en que se trata de una apuesta estratégica de largo plazo.

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Tras conocerse el anuncio de los planes de suscripción, las acciones de Meta subieron cerca de 3 %, reflejando el interés de los inversionistas por nuevas vías de monetización más allá de la publicidad digital tradicional.

Del modelo gratuito al ecosistema híbrido

Durante años, Meta sostuvo casi por completo un modelo gratuito financiado por anuncios personalizados. Sin embargo, ese esquema comenzó a mostrar señales de presión por mayores restricciones regulatorias sobre privacidad, cambios en políticas de rastreo de datos y un entorno publicitario digital más competitivo.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en Europa. En 2023, Meta lanzó versiones de Facebook e Instagram sin publicidad para usuarios de la Unión Europea mediante una suscripción mensual. La medida respondió a exigencias regulatorias derivadas del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y fallos relacionados con el uso de información personal para publicidad dirigida.

WhatsApp dijo que comenzará este año a buscar formas de simplificar cómo las empresas interactúan con los consumidores. Foto: Archivo

Ese experimento europeo abrió la puerta a un modelo híbrido: mantener plataformas gratuitas sostenidas por anuncios y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias premium para usuarios dispuestos a pagar por funciones adicionales o por una menor exposición publicitaria.

WhatsApp y la batalla por los creadores digitales

El caso de WhatsApp resulta especialmente relevante dentro de esta estrategia. Pese a ser una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del planeta, históricamente ha generado menos ingresos directos que Facebook e Instagram. Meta ha intentado monetizarla mediante herramientas empresariales, pagos digitales, canales y soluciones para negocios.

La posible llegada de WhatsApp Plus apuntaría a profundizar esa monetización sin modificar el acceso gratuito básico de la plataforma. Para Meta, el reto consiste en agregar funciones premium atractivas sin afectar la experiencia masiva que convirtió a WhatsApp en líder global de mensajería.

La estrategia también refleja la creciente batalla por atraer y retener creadores de contenido. Plataformas como TikTok, YouTube, X y Patreon llevan años desarrollando esquemas de suscripción, herramientas avanzadas de analítica y sistemas de monetización directa para usuarios con comunidades digitales.

Meta busca competir más agresivamente en esa economía de creadores, ofreciendo funciones que podrían resultar especialmente atractivas para influencers, marcas personales, medios digitales y pequeños negocios que dependen del alcance orgánico en redes sociales.

Otro elemento importante es la posible consolidación de servicios bajo una sola identidad comercial. Naomi Gleit adelantó que la compañía pretende integrar eventualmente distintas ofertas premium bajo la marca “Meta One”, un ecosistema unificado de suscripciones dentro de las aplicaciones del grupo.

En América Latina, el movimiento podría tener implicaciones significativas. La región representa uno de los mercados con mayor penetración de WhatsApp y Facebook, pero también uno donde la sensibilidad al precio es alta. El éxito de las suscripciones dependerá de si Meta logra ofrecer funciones percibidas como realmente útiles para usuarios y creadores.

Por ahora, persisten dudas sobre el calendario oficial de lanzamiento, los países donde iniciará el despliegue y el alcance exacto de las herramientas incluidas en cada plan. Meta suele implementar nuevas funciones de forma gradual y segmentada antes de una expansión internacional completa.

La apuesta por las suscripciones revela un cambio de fondo en la industria tecnológica. Las grandes plataformas digitales ya no dependen exclusivamente de la publicidad: ahora buscan construir ecosistemas de ingresos recurrentes mientras financian la carrera global por la inteligencia artificial. Meta parece decidida a acelerar esa transición.