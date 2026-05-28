Limpieza doméstica a profundidad con MOVA

El mercado de la automatización del hogar enfrenta un escenario de novedades con la llegada de tecnologías que prometen revolucionar la limpieza doméstica.

El nuevo robot aspirador y trapeador MOVA P10 Pro Ultra Gen 2 ha ingresado al competitivo segmento de gama media con una gran apuesta: un avance histórico en el sistema de lavado de pisos y un buen precio en México para este Hot Sale.

La evolución técnica de este dispositivo demuestra que las especificaciones sobre el papel pueden diferir drásticamente de la experiencia cotidiana en el hogar.

La segunda generación del MOVA P10 Pro Ultra introduce importantes mejoras en el rendimiento del trapeado y fuertes resultados en la limpieza profunda de alfombras.

El equipo tiene un precio de lista que ronda los 14 mil 500 pesos con descuento por el Hot Sale, pues su precio original es de 23 mil pesos. El verdadero salto cuántico del dispositivo se localiza en su sistema de mopa automatizada, un rubro donde la primera versión había mostrado debilidades conceptuales.

Equipado con almohadillas giratorias duales que aplican 12 Newtons de presión descendente y giran a 260 RPM, el robot ha logrado pulverizar las métricas previas de la industria en su categoría.

La estrategia de la compañía para esta segunda generación se concentra en robustecer las especificaciones de hardware para resolver las fricciones más comunes en el mantenimiento del hogar. El P10 Pro Ultra Gen 2 ofrece 26 mil Pa de succión mediante su motor TurboForce a 110 mil RPM, uno de los niveles más altos del mercado, ideal para alfombras y suciedad incrustada.

Este bloque motriz se complementa con una batería de 5,200 mAh respaldada por un sistema de carga rápida 30% más veloz en comparación con las arquitecturas de modelos anteriores de la marca.

El núcleo diferenciador del dispositivo, sin embargo, se localiza en su estación de base All-in-One y sus capacidades de lavado activo, diseñadas para mitigar por completo la intervención humana diaria.

La tecnología de trapeado TurboPress ejerce 12 Newtons de presión hacia abajo y 260 RPM, complementada con un sistema PTC que eleva el agua a 100°C a través de 20 boquillas de agua caliente para lavar la mopa e higienizarla. Según los voceros de la campaña, este proceso automatizado —que incluye depósitos de 4.5 litros de agua limpia y un secado con aire caliente a 45°C— elimina los malos olores y la proliferación de bacterias entre los ciclos de limpieza.

La ingeniería del robot también busca atraer de forma prioritaria a los hogares con mascotas, un segmento donde los enredos de cabello suelen colapsar los sistemas tradicionales de succión.

El dispositivo cuenta con un triple sistema anti-enredo compuesto por un cepillo en V de goma que repele el cabello, un cepillo lateral de diseño excéntrico y una rueda omni con cerdas rígidas que se autolimpia, añadiendo que opcionalmente se puede integrar la cuchilla CleanChop para cortar los filamentos de forma automática. El esquema de contención de residuos se cierra con una bolsa de polvo de 3.2 litros dentro de la estación, calculada para ofrecer hasta 100 días de autonomía antes de requerir un vaciado manual por parte del usuario.

En el apartado de software y control inteligente, el ecosistema digital del robot se apoya en una navegación LDS Lidar de alta precisión para la creación de mapas optimizados.

La aplicación móvil cuenta con Modo Oscuro, monitoreo remoto, zonas personalizadas e integración con asistentes de voz, además de la tecnología MaxiReach con RoboSwing para asegurar 99.99% de cobertura en esquinas. Con este despliegue, el MOVA P10 Pro Ultra Gen 2 busca consolidar su presencia en el comercio electrónico nacional, ofreciendo una de las plataformas de mantenimiento residencial más autosuficientes del periodo actual.