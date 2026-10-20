Chervon nombra a Krystle Adams directora de Selección de Personal de Ventas

Durante los últimos nueve años, Adams ha progresado a través de una serie de puestos de creciente responsabilidad en las áreas de ventas y selección de personal de TTI. En las primeras etapas de su destacada trayectoria profesional, Krystle sobresalió como representante de ventas y directora comercial, obteniendo resultados sólidos de manera constante.

Más recientemente, ocupó el cargo de directora nacional de Operaciones de Selección de Personal, donde fue responsable de dirigir, coordinar e implementar las iniciativas de contratación en campus universitarios de todo el país. Krystle ha demostrado habilidades excepcionales en el desarrollo y la dirección de iniciativas de selección de personal de ventas tanto en campus universitarios como sobre el terreno. También diseñó y puso en marcha un exitoso programa nacional de prácticas universitarias.

"Me siento increíblemente afortunado de contar ahora con Krystle Adams para poner en marcha el programa de selección de personal de Chervon en los campus universitarios", afirmó Matt DeFeo, vicepresidente sénior de Ventas, Formación y Selección de Personal. "Krystle es una de las líderes de selección de personal de ventas con más talento y potencial que he conocido en más de 40 años, y tendrá un impacto inmediato y significativo en los resultados de Chervon".

"Mi experiencia y pasión por desarrollar sistemas de selección de personal universitario de primer nivel encajan perfectamente con los ambiciosos planes de Chervon para crear una organización nacional de ventas", afirmó Adams. "Tengo previsto trabajar con rapidez para implementar nuestro nuevo sistema de selección de personal universitario de Chervon y contratar a cientos de recién graduados universitarios con un gran potencial".

Adams cuenta con una licenciatura en Ciencias Empresariales y Marketing por la Universidad de California en Riverside.

Acerca de Chervon

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