¿Compartes Spotify Familiar? Podrían pedirte verificar tu acceso con un QR

¿Compartes Spotify con tus amigos? ¿Pides la cuota mensual? ¡Tenemos malas noticias! Spotify contempla una comprobación presencial para algunos integrantes del plan Familiar, tendrás siete días para hacerlo, y en caso de no hacerlo, habrá restricciones a tu cuenta, incluso multas.

De acuerdo con la Política de Privacidad de Spotify, la plataforma de streaming reforzará te pedirá escanear un código QR para comprobar que viven juntos, una condición para compartir esta suscripción.

El requisito de vivir en el mismo domicilio figura en los términos del servicio. Por ello, repartir el pago entre familiares que residen en distintas casas no basta para cumplir las condiciones: el beneficio está dirigido a quienes comparten vivienda.

¿Cómo funciona la verificación con QR de Spotify?

El titular debe abrir la aplicación en su celular, tocar su foto de perfil y entrar en Tu Premium y después en Administrar. Ahí encontrará el código que el integrante deberá escanear con la cámara de su propio teléfono.

Ambos deben encontrarse en el mismo lugar. Spotify indica que el QR cambia cada pocos segundos y pide escanearlo presencialmente; además, recomienda actualizar la aplicación en ambos dispositivos y revisar que tengan la fecha y la hora correctas.

¿Qué pasa si no completas la verificación?

Los usuarios notificados tienen siete días para escanear el código. Si dejan vencer el plazo o no completan la comprobación, Spotify establece una restricción de 12 meses para incorporarse a otro plan Familiar o Duo, aunque permite contratar otras modalidades.

Los usuarios han reportado fallas en la app Creada con IA

La ayuda oficial también distingue la verificación del domicilio por correo: si esta falla, la cuenta pasa al servicio gratuito. En ese supuesto, permite regresar al mismo plan Familiar o Duo, pero restringe el ingreso a uno diferente durante un año.

¿La verificación con QR aplica en México?

El procedimiento ya aparece en el sitio de soporte de Spotify para México. Sin embargo, la compañía señala que puede solicitarlo a algunos miembros, sin anunciar en esa página una fecha para exigirlo a todos los usuarios del país.

La condición de compartir domicilio sí está expresamente incluida en los términos mexicanos. Estos contemplan una cuenta principal y hasta cinco adicionales; todas las personas que las utilizan deben vivir en la misma dirección para ser elegibles.

¿Cuánto cuesta Spotify Familiar y qué incluye?

Spotify ofrece Premium Familiar en México por 239 pesos mensuales, con hasta seis cuentas. El cobro se concentra en la persona que contrata el servicio, mientras cada integrante conserva su perfil y sus recomendaciones musicales.

Spotify ofrece su plan premium familiar Especial

Quienes se incorporan con una cuenta existente pueden mantener su música y sus listas de reproducción. Entre los beneficios anunciados están escuchar música sin publicidad, descargar contenido para reproducirlo sin conexión y disponer de controles para los oyentes más jóvenes.

Compartir vivienda tampoco significa que solo se pueda escuchar música dentro de ella. Spotify aclara en las preguntas frecuentes del plan que sus integrantes pueden utilizar el servicio donde quieran y en distintos dispositivos: la condición se refiere al domicilio, no al lugar de reproducción.