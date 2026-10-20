Dongfeng México lanza la M3 2027: conoce su precio, motor y equipamiento

La movilidad de grupos requiere vehículos capaces de combinar espacio, funcionalidad y equipamiento para responder a diferentes necesidades de traslado. En este segmento, Dongfeng México presenta la M3 Pasajeros 2027, una unidad diseñada para empresas, prestadores de servicios turísticos y operadores de transporte privado que buscan concentrar a varios pasajeros en un mismo vehículo.

Con capacidad para 11 ocupantes, incluido el conductor, este modelo se incorpora a la oferta de la marca con una configuración pensada para recorridos cotidianos y actividades comerciales. Su propuesta integra una distribución interior de cuatro filas de asientos, dimensiones amplias y características mecánicas enfocadas en atender las exigencias del transporte de pasajeros.

Dongfeng M3 2027: espacio interior y características mecánicas

La M3 Pasajeros 2027 mide 5.115 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de tres metros. Estas dimensiones permiten distribuir las plazas en cuatro filas, con una configuración que busca aprovechar el espacio disponible para facilitar el traslado de grupos en distintos entornos de operación.

Bajo el cofre, incorpora un motor de gasolina de 1.6 litros que desarrolla 107 caballos de fuerza y 112 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades y un sistema de tracción trasera. Su arquitectura de carrocería sobre chasis se complementa con suspensión delantera independiente tipo McPherson y suspensión trasera de muelles semi-elípticos.

En el interior, el equipamiento contempla asientos de piel sintética y respaldos abatibles en las tres filas destinadas a pasajeros. También incorpora aire acondicionado con salidas en el techo para las plazas traseras, un elemento relevante para mejorar las condiciones de comodidad durante los trayectos.

La conectividad forma parte de la propuesta con una pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas, Bluetooth, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cuatro bocinas y puerto USB. Estas funciones permiten integrar dispositivos móviles y acceder a herramientas digitales durante el uso cotidiano de la unidad.

Seguridad, precio y disponibilidad de la M3 Pasajeros 2027 en México

En materia de seguridad, la camioneta incorpora frenos con sistema antibloqueo (ABS), distribución electrónica de frenado y asistente de frenado. A esto se suman bolsas de aire frontales para conductor y copiloto, además de cinturones de seguridad de tres puntos en todas las filas y anclajes SOFIX en la segunda, tercera y cuarta fila.

La combinación de capacidad, motorización y equipamiento posiciona a la M3 como una alternativa para quienes necesitan integrar un vehículo de pasajeros a sus actividades. Su configuración puede resultar de interés para servicios empresariales, traslados privados y operaciones turísticas que requieren movilizar grupos en una sola unidad.

La Dongfeng M3 Pasajeros 2027 ya está disponible en México por un precio de contado de $454,800 pesos. La oferta comercial anunciada también contempla financiamiento a 36 meses sin intereses y sin comisión por apertura, así como una garantía GoShield de tres años.

La promoción tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar las condiciones del financiamiento, los términos de la garantía y la disponibilidad directamente en los distribuidores autorizados Dongfeng México y los puntos de venta Dongfeng–Motornation, así como en el sitio oficial de la marca: dongfengmexico.com.mx.