Presentación del Google Pixel 11: Horario en México, cómo ver y novedades clave

La cuenta regresiva ha llegado a su fin y mañana, 12 de agosto, se celebrará el esperado evento global de presentación del Google Pixel 11 en todas sus variantes junto con otros dispositivos como el Pixel Watch 5, un lanzamiento que ahora ya incluirá desde el primer minuto al mercado mexicano.

Google comenzó a llegar de forma oficial a México en medio de la generación del Pixel 10. Anteriormente a ello era posible comprar sus dispositivos pero en el mercado gris, lo cual repercutía en la garantía, por lo que el Pixel 11 será el primero que tendrá considerado a México desde un inicio.

La compañía tecnológica con sede en Mountain View alista el lanzamiento de su nueva generación de dispositivos móviles en la Ciudad de Nueva York, buscando dar un golpe sobre la mesa y consolidar su posición en la gama alta frente a competidores directos como Apple, Samsung y las marcas chinas que continúan ganando presencia en el mercado global como Oppo.

La llegada de este nuevo modelo resulta crucial para la división de hardware de la empresa, que busca superar las observaciones recibidas en generaciones previas respecto a la potencia bruta de sus procesadores y ofrecer un salto cualitativo real que justifique la renovación para los usuarios, pero sobre todo el precio.

¿Qué esperar del nuevo teléfono de Google?

En el apartado técnico, la principal innovación del Google Pixel 11 radicará en el debut del procesador Tensor G6, un chip desarrollado bajo una arquitectura de 2 nanómetros por la fundición TSMC. Esta actualización promete solucionar las deficiencias de gestión térmica registradas en modelos anteriores, incrementando el rendimiento del CPU hasta en un 15 por ciento dejando de lado las críticas de que los Pixel no podían ser rivales de los iPhone Pro y de los Galaxy Ultra de Samsung.

Asimismo, la conectividad dará un giro estratégico al prescindir de los componentes de comunicación de Samsung para adoptar módems MediaTek M90, optimizando la velocidad en redes móviles y habilitando compatibilidad con enlaces satelitales.

En el aspecto fotográfico, los rumores apuntan a que el dispositivo estrenará un sensor principal optimizado de 50 megapíxeles ajustado para captura nocturna y procesamiento computacional de imagen. Finalmente, la gama prescindirá definitivamente de los 128 GB de capacidad de almacenamiento de entrada, estableciendo los 256 GB como la configuración inicial estándar para todos los usuarios.

¿Cómo seguir la presentación del Pixel 11 y a qué hora verlo desde México?

El lanzamiento del Google Pixel 11 será transmitido totalmente en vivo desde Nueva York a través de los canales oficiales de Google en YouTube y su tienda digital a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México).