Hilux, un legado indestructible

En México desde hace más de dos décadas, el modelo ha desarrollado una sólida relación con sus clientes desde su llegada en 2003. A la fecha, acumula más de 250 mil unidades comercializadas y, desde 2016, se mantiene como el vehículo más vendido de Toyota en el mercado nacional.

Durante la presentación, Alejandro Carmona, director de Marketing para Toyota México, destacó que Hilux se ha convertido en un referente mundial por su calidad, durabilidad y confiabilidad, atributos que le han permitido construir una reputación en los entornos de trabajo y competencia más exigentes.

"Con esta nueva generación estamos convencidos de que continuará fortaleciendo el liderazgo que ha construido durante más de dos décadas en México", señaló Carmona.

Afirmó que Hilux es mucho más que una pickup, pues representa una herramienta de trabajo para miles de personas que diariamente impulsan sectores como la construcción, el campo, el transporte y las flotillas empresariales, además de responder a quienes buscan un vehículo para uso personal con mayores niveles de confort y funcionalidad.

Versatilidad en cada versión

Por su parte, Daniel Bengio, director de Planeación de Producto y Precio para Toyota, explicó que la nueva Hilux mantiene los atributos que históricamente han distinguido al modelo, pero incorpora mejoras enfocadas en la experiencia de manejo y las necesidades actuales de los clientes.

La versión de entrada MT 4x2 tendrá un precio de 570,900 pesos e incorpora un motor de 2.7 litros, transmisión manual de cinco velocidades, capacidad de carga de 810 kilogramos, pantalla de 4.2 pulgadas y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Por encima se ubica la versión SR 4x2, con un precio de 620,900 pesos, que añade faros Full LED, rines de aluminio de 17 pulgadas, modos de manejo ECO y PWR, volante y palanca forrados en piel, ocho bocinas, pantalla de siete pulgadas y control crucero.

En la parte alta de la gama se encuentran las versiones diésel con motor de 2.8 litros de cuatro cilindros.

La Diesel MT 4x4, con un precio de 720,900 pesos, desarrolla 201 caballos de fuerza y está equipada con transmisión manual de seis velocidades, además de conservar el enfoque de trabajo característico de Hilux.

Finalmente, la Diesel AT mHEV 4x4, disponible desde 880,900 pesos, incorpora tecnología de hibridación ligera, transmisión automática, modos de manejo ECO, Normal y Sport, aire acondicionado automático de doble zona, rines de 18 pulgadas, pantalla de 12.3 pulgadas, cargador inalámbrico, freno de estacionamiento electrónico y asientos de piel.

Con esta evolución, Toyota reafirma que durante más de cinco décadas ha demostrado estar preparada para los desafíos más exigentes. La nueva Hilux combina la fortaleza que la convirtió en un referente con mayor tecnología, diseño renovado y una experiencia más completa para quienes la eligen como herramienta de trabajo o compañera de camino.