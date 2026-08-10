Microsoft prepara para septiembre la  presentación de su chip de Inteligencia Artificial

Por Harshita Mary Varghese

Microsoft MSFT.O tiene previsto presentar su nuevo chip de inteligencia artificial Maia 300 este otoño boreal, posiblemente el próximo mes, reportó el lunes The Information, citando a personas con conocimiento directo de los planes.

La empresa presentó su chip de IA Maia en noviembre de 2023, pero se ha quedado rezagada respecto de competidoras como Alphabet GOOGL.O y Amazon AMZN.O a la hora de ampliar sus esfuerzos en el desarrollo de chips propios, en su intento por reducir su dependencia de los costosos procesadores de Nvidia NVDA.O.

Google comenzó a contabilizar ingresos por las ventas directas de sus chips de inteligencia artificial personalizados, denominados "Tensor Processing Unit", en el trimestre que finalizó en junio, mientras que Amazon también ha observado una creciente adopción de sus procesadores, incluidos sus chips Trainium.

Según el informe, Microsoft ha mantenido conversaciones con el fabricante de chips TSMC 2330.TW para asegurarse la capacidad de fabricación de más de 300 mil unidades del chip, cuya entrega está prevista para 2027. Además, pretende aumentar la producción y convencer a los principales clientes de servicios en la nube, como Anthropic, para que adopten el chip.

Microsoft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. No fue posible contactar a TSMC para recabar comentarios fuera del horario laboral habitual.

El objetivo final de Microsoft es garantizar la capacidad para más de un millón de chips Maia 300, aunque el suministro de componentes y las negociaciones en curso con TSMC sobre la capacidad podrían limitar sus planes, según el informe.

En enero presentó su Maia 200 de segunda generación, fabricado por TSMC utilizando tecnología de 3 nanómetros.

Microsoft ha dotado al chip de una cantidad significativa de SRAM, un tipo de memoria que puede aportar ventajas en cuanto a velocidad a los sistemas de inteligencia artificial que gestionan un gran número de solicitudes de los usuarios.