Gmail eliminará la función "Enviar como": Diles adiós a cuentas externas en 2027 y así te afectará

Una de las funciones más amadas del servicio de correo electrónico Gmail tendrá modificaciones próximamente y, los usuarios, deberán estar atentos para cambiar su configuración a inicios del 2027 luego de que la compañía retirará la herramienta conocida llamada “Enviar cómo”.

Google ha informado que desde enero de 2027 se hará una actualización en el sistema que eliminará la función de despachar correos electrónicos desde la bandeja principal de Gmail pero con direcciones alojadas en servidores de terceros como Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud o dominios corporativos personalizados.

De acuerdo con la empresa de tecnología, la medida no afectará a los clientes corporativos inscritos en Google Workspace ni a los alias propios configurados dentro del ecosistema de la plataforma.

¿Por qué Google decidió desactivar la función "Enviar como" en Gmail?

La decisión corporativa responde a un plan de reestructuración enfocado en elevar los estándares de seguridad informática y reducir la carga de mantenimiento en sistemas legados. Además, Google ha decidido centrar sus esfuerzos en herramientas de productividad nativa en lugar de seguir ofreciendo el mantenimiento a servicios fuera de su unidad de negocios.

Otras funciones eliminadas y alternativas para los usuarios

El fin de "Enviar como" vendrá acompañado del cese de operaciones de Gmailify, servicio que permitía aplicar algoritmos de clasificación de correo no deseado y notificaciones inteligentes a plataformas competidoras. Adicionalmente, se cancelará la importación web de mensajes mediante el protocolo POP3.¿Qué pueden hacer los usuarios?

La mayoría de los servicios generales que dejarán de tener la función de Gmail como Yahoo, Outlook o iCloud pueden ser configurados en las respectivas aplicaciones en sus smartphones.

Los usuarios de iOS y Android cuentan con aplicaciones nativas para poder configurar varias direcciones de correo en una sola App ayudando a reducir el uso de diversas aplicaciones para poder leer las diferentes lecciones de correo.