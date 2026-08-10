Eclipse solar de agosto 2026: dónde y a qué hora verlo EN VIVO desde México

Eclipse solar será una de las búsquedas más populares este miércoles 12 de agosto de 2026, cuando la Luna cubra por completo al Sol en algunas regiones del hemisferio norte. Desde México el fenómeno no será visible directamente, pero podrá seguirse en tiempo real gracias a la transmisión preparada por la NASA.

A lo largo del evento, la agencia espacial mostrará imágenes captadas desde diferentes puntos de la trayectoria y compartirá explicaciones de especialistas.

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¿A qué hora ver el eclipse solar desde México?

Para quienes quieran seguir el eclipse solar desde México, la transmisión de la NASA iniciará el miércoles 12 de agosto a las 11:15 horas, tiempo del centro del país.

Estos son los horarios correspondientes a las principales zonas de México:

10:15 horas: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

11:15 horas: Ciudad de México y la mayor parte del centro del país.

12:15 horas: Quintana Roo.

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Durante la cobertura, la totalidad comenzará en Islandia alrededor de las 11:45 horas del centro de México. Más tarde, aproximadamente a las 12:28 horas, la sombra de la Luna llegará a España.

¿Dónde ver en vivo el eclipse solar del 12 de agosto?

Quienes se encuentren en México podrán disfrutar el evento mediante NASA+, el sitio NASA Live y las plataformas digitales oficiales de la agencia espacial.

Otra opción será ingresar al canal oficial de la NASA en YouTube, donde estará disponible la señal en directo. En redes sociales como X también se publicarán imágenes y actualizaciones sobre el avance del fenómeno.

La cobertura incluirá imágenes obtenidas con telescopios, comentarios de expertos y tomas realizadas desde un avión de investigación WB-57, el cual seguirá la sombra de la Luna a gran altura.

¿El eclipse solar podrá verse directamente desde México?

A diferencia de otros países, el territorio mexicano quedará fuera de la zona desde la cual podrá observarse este eclipse. Por esa razón, mirar hacia el cielo desde México no permitirá apreciar cómo la Luna cubre al Sol.

La franja de totalidad atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España y una pequeña región de Portugal. En otras zonas de Europa, África y Norteamérica el eclipse solamente será parcial.

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España vivirá un momento especialmente relevante, pues será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo.

¿Por qué ocurre un eclipse total de Sol?

Este fenómeno sucede cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y los tres cuerpos quedan alineados. Desde los lugares ubicados dentro de la trayectoria de totalidad, el disco solar queda cubierto por completo durante algunos minutos.

Pese a que el Sol es mucho más grande que la Luna, también se encuentra considerablemente más lejos de nuestro planeta. La diferencia entre sus tamaños y distancias provoca que ambos parezcan tener dimensiones similares al observarlos desde la Tierra.