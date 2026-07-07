Google confirma la fecha de lanzamiento del Pixel 11, ¿cuándo será?

Google ha oficializado la distribución de las invitaciones de prensa para su próxima gran conferencia de hardware, denominada "Made by Google 2026", la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto en la ciudad de Nueva York, un movimiento de fecha que no es casualidad.

Google busca posicionar rápidamente a la familia Pixel 11 que es la que se anunciará en el evento programado para las 16 horas de la Ciudad de México.

El mensaje oficial enviado a los medios especializados incluye un sutil gráfico animado que deja entrever los primeros rasgos físicos de lo que la firma de Mountain View califica de forma abierta como "la siguiente generación del ecosistema Pixel".

¿Qué novedades estéticas y tecnológicas se esperan en la línea Pixel 11?

El adelanto multimedia distribuido por la firma de tecnología destaca un chasis metálico con un llamativo acabado brillante en tonalidades doradas, sugiriendo un nuevo color insignia para la colección de este periodo.

Se espera que, como ha sido en el pasado, se presenten los modelos Pixelk 11 y Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, el de mayores prestaciones. Además, se mantendría el modelo plegable Pixel 11 Pro Fold.

El procesador es uno de los puntos donde se espera un cambio significativo con la llegada del Tensor G6. Luego de las críticas al Tensor G5 que parecía quedarse por detrás de algunos competidores, las expectativas son que el nuevo procesador alcance las especificaciones de los gama alta con los que espera competir.

Algunas filtraciones señalan que estará fabricado en un proceso de 2 nanómetros por TSMC, eliminando los problemas de calentamiento de las generaciones pasadas, pero también con hasta un 15 por ciento más de rendimiento en procesos.

Gadgets y accesorios: los otros productos que acompañarán el lanzamiento del Pixel 11

La renovación del catálogo telefónico vendrá acompañada por actualizaciones de otros dispositivos de la familia como introducción formal del Pixel Watch 5.

Junto a ello se espera que se presenta la nueva familia de audífonos que llevan dos años sin ser renovados.

¿Cuándo llegarán los Pixel 11 a México?

Dado que Google ya ofrece en México desde la familia Pixel 10 de forma oficial la venta de sus teléfonos, se espera que lleguen al mismo tiempo que en Estados Unidos.