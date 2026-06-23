Seguramente te ha pasado alguna vez. Estás viendo un partido, un concierto o un programa en vivo desde tu celular y, de pronto, alguien que lo sigue por televisión abierta o cable celebra un gol, comenta una jugada o reacciona a algo que tú todavía no has visto.

Aunque las plataformas de streaming anuncian sus contenidos como transmisiones en vivo, la señal de video suele llegar varios segundos después. Esto provoca que algunas personas reciban resultados, mensajes o reacciones antes de que la imagen aparezca en su pantalla.

La diferencia puede parecer extraña, especialmente en una época donde las conexiones de internet son cada vez más rápidas. Sin embargo, el retraso en la transmisión no suele estar relacionado con un problema del celular o de la red doméstica.

¿Por qué los programas en vivo llegan con retraso si los ves desde el celular? Gemini

¿Por qué los programas en vivo llegan tarde al celular?

Existen varios factores técnicos que explican por qué una transmisión en vivo por internet tarda más en aparecer en un dispositivo móvil que en la televisión tradicional.

La señal debe adaptarse para internet

Antes de llegar a una plataforma de streaming, el video debe pasar por un proceso de preparación digital. La imagen captada por las cámaras se comprime para reducir su tamaño y facilitar su envío.

Después, se convierte en formatos de video compatibles con celulares, computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos. Además, la transmisión se divide en pequeños fragmentos de información (chunks) que pueden enviarse de manera continua a millones de usuarios.

Todo este procesamiento ocurre en segundos, pero representa el primer retraso en el streaming dentro del proceso.

Las plataformas guardan unos segundos de video

Otro factor importante es que las aplicaciones no reproducen el contenido en el mismo instante en que lo reciben.

Para evitar que la imagen se congele o aparezcan interrupciones constantes, suelen almacenar algunos segundos de video en la memoria (proceso conocido como buffering) antes de mostrarlo al usuario.

Esta práctica permite que la transmisión sea más estable, incluso cuando la velocidad de internet cambia momentáneamente. Gracias a ello se reducen los cortes y pausas, aunque también se generan algunos segundos de diferencia respecto a la señal original.

La transmisión pasa por varios servidores

La señal tampoco viaja directamente desde el canal de televisión hasta el celular. Antes de llegar al usuario, pasa por distintos servidores ubicados en diferentes regiones, habitualmente a través de una red de distribución de contenido (CDN).

Estos servidores ayudan a distribuir el contenido entre millones de personas que están viendo el mismo evento en tiempo real. Sin este sistema, muchas plataformas tendrían problemas para soportar grandes audiencias durante eventos deportivos en vivo, conciertos o estrenos muy esperados.

Cada nodo intermedio añade una pequeña demora que termina acumulándose durante el recorrido.

Los sistemas de seguridad también influyen

Las plataformas utilizan sistemas de protección de derechos (DRM) para evitar copias ilegales y retransmisiones no autorizadas. Antes de reproducir el contenido, el sistema verifica los permisos del usuario para acceder a la transmisión.

Este proceso de encriptación y autenticación se realiza automáticamente y dura apenas unos instantes, pero también forma parte de los factores que contribuyen al retraso de la señal.

Por sí solo no representa una diferencia importante, aunque sumado al resto de procesos ayuda a explicar por qué una transmisión digital no llega exactamente al mismo tiempo que la televisión analógica o satelital.

Las plataformas de streaming suelen presentar algunos segundos de retraso respecto a la televisión tradicional debido al procesamiento y distribución de la señal por internet. ChatGPT

¿Se puede eliminar por completo el retraso?

Las empresas tecnológicas trabajan constantemente para reducir la latencia, que es el nombre que recibe el tiempo de retraso que tarda una señal en llegar desde su origen hasta el dispositivo donde se reproduce.

De hecho, muchas plataformas actuales utilizan protocolos de baja latencia para presentar retrasos menores a los que existían hace algunos años. Sin embargo, eliminar completamente la latencia en internet sigue siendo complicado.

Mientras una transmisión deba comprimirse, almacenarse temporalmente, distribuirse por servidores y pasar por sistemas de seguridad antes de llegar al usuario, seguirá existiendo una pequeña demora.