¡No te quedes sin internet! Así puedes encontrar puntos WiFi en la CDMX

Tener datos móviles en el celular se ha vuelto indispensable para millones de personas, especialmente cuando se trata de trabajo, estudios o actividades cotidianas. Sin embargo, quedarse sin internet puede ocurrir en cualquier momento y no siempre se sabe dónde encontrar una conexión disponible.

Para esos casos, la Ciudad de México cuenta con más de 35 mil puntos de WiFi gratuito distribuidos en distintos espacios de la capital. Estos se encuentran en postes del C5, escuelas públicas, unidades habitacionales, espacios públicos y sistemas de transporte como Metrobús y Cablebús.

Si necesitas conectarte a internet sin gastar tus datos móviles, aquí te contamos cómo localizar el punto más cercano.

¿Cómo encontrar un punto de WiFi gratis en la CDMX?

Una de las formas más sencillas es ingresar al Portal de Internet para Todos de la CDMX, donde podrás consultar la ubicación exacta de los puntos de acceso disponibles.

Al entrar al sitio, podrás seleccionar distintas categorías, como postes C5, escuelas públicas, unidades habitacionales o espacios públicos. Después, solo debes escribir el nombre de tu colonia en el buscador para conocer los puntos de WiFi cercanos.

También puedes realizar la búsqueda según el tipo de espacio que te interese, lo que facilita encontrar una conexión gratuita cerca de tu ubicación.

En el caso del transporte público, como Metrobús o Cablebús, puedes identificar si existe acceso a internet mediante las calcomanías informativas colocadas en puertas y ventanas de las unidades o estaciones.

Para evitar contratiempos, es recomendable revisar con anticipación las zonas donde tendrás acceso a WiFi, especialmente si sabes que podrías quedarte sin datos móviles durante el día.

¿Cómo conectarse al WiFi gratuito de la CDMX?

Conectarse es muy sencillo y solo debes seguir algunos pasos que te prmitirán poder acceder a interte a través de estos pasos:

Identifica la señalización que indique la disponibilidad del servicio.

Identifica la señalización que indique la disponibilidad del servicio. En tu celular, busca la red llamada "CDMX-Internet para Todos".

Selecciona la red y da clic en "Conectarse".

Una vez enlazado, podrás comenzar a navegar por internet.

¿Cómo encontrar punto WiFi? Foto: Canva

¿Cuántas personas pueden usar el WiFi gratuito al mismo tiempo?

De acuerdo con la información oficial del programa, cada punto de acceso puede permitir la conexión simultánea de hasta 40 usuarios.

Además, la cobertura alcanza un radio aproximado de 20 metros alrededor del punto de acceso, siempre y cuando no existan obstáculos físicos que interfieran con la señal.

¿Cómo encontrar punto WiFi? Foto: Canva

Si estás buscando una conexión gratuita en la capital, planificar tu ruta e identificar previamente los puntos de acceso puede ayudarte a mantenerte conectado cuando más lo necesites.