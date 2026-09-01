Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple que toma el relevo de Tim Cook 

Desde este 1 de septiembre de 2026, la cabeza de Apple cambia de nombre y, también de visión. Luego de que Steve Jobs lideró el resurgir de la empresa ha llegado el momento de que su relevo, Tim Cook, de un paso atrás en la firma de la manzana para dejar el poder de una de las compañías más importantes del mundo en las manos de John Ternus.

Amante de los coches Porsche y exnadador de alto rendimiento, Ternus, de 51 años, es el hombre que dirigirá los destinos de Apple en un momento donde la competencia se ha incrementado, ya no solo desde Corea del Sur sino con China y sus marcas con sistema operativo Android que han dado pasos importantes en el departamento de fotografía, video e inteligencia artificial.

Pero el nuevo CEO de Apple sabe los retos a los que se enfrenta y conoce el ADN de la empresa. Con 51 años se convierte en el tercer consejero delegado de la compañía en las últimas tres décadas para dirigir un imperio multimillonario.

Formación y perfil técnico de John Ternus

Graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania en 1997, Ternus inició su carrera en la industria tecnológica trabajando en firmas como Bain & Company y Virtual Research Systems, lugares donde no solo puso en práctica la ingeniería sino además comprendió el trabajo que se debe hacer para el desarrollo de un dispositivo físico.

Trayectoria y ascenso en Apple de John Ternus

La carrera de Ternus en Cupertino comenzó en 2001, cuando se incorporó con 26 años al equipo de diseño de hardware para trabajar en el desarrollo de la primera generación del iPod junto a Jonathan Ive.

Pero ese fue tan solo el primer paso de su carrera donde también colaboró en el apartado de ingeniería de los productos más representativos de la firma como el iPhone, iPad o los AirPods.

Otro de sus grandes logros fue ayudar a Apple a dejar de ser dependiente de los procesadores Intel desarrollando la famosa serie M que se han introducido en las Apple MacBook Air y las iMac y las Mac Mini, una serie de procesadores que no solo han ayudado en la eficiencia energética de los equipos, sino también manteniendo la velocidad con un tamaño reducido que, apenas algunas otras de sus rivales están logrando cerrar la brecha.

Ahora, su primera misión será presentar el iPhone 18, pero también liderar a Apple a mantener el liderato en dispositivos móviles en un momento donde sus rivales comienzan a acercarse.