Apple Event 2026: sigue EN VIVO la presentación del iPhone 18 y nuevos productos
Sigue EN VIVO el Apple Event 2026 y conoce los nuevos iPhone, sus características, precios, fechas de lanzamiento y todos los anuncios.
Las filtraciones indican que el iPhone 18 convencional podría no aparecer en esta presentación y su lanzamiento se retrasaría hasta 2027, mientras que el rumorado teléfono plegable podría recibir el nombre de iPhone Ultra.
El Apple Event 2026 será el primer evento bajo el nuevo director ejecutivo John Ternus, quien asumió el cargo tras la salida del CEO Tim Cook el 1 de septiembre.
Aunque la compañía no adelantó los productos que mostrará, se espera la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. También podrían anunciarse el Apple Watch Series 12, una nueva generación del Apple Watch Ultra y los AirPods 5.
El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá verse gratis a través del sitio oficial de Apple, la aplicación Apple TV y el canal de YouTube de la compañía.
El Apple Event 2026 está por comenzar y promete convertirse en una de las presentaciones más importantes de la compañía en los últimos años. Bajo el lema “Surprise and shine”, Apple dará a conocer sus novedades en teléfonos, relojes inteligentes y otros dispositivos que podrían llegar próximamente al mercado.