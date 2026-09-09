Última Hora Impreso de hoy

Apple Event 2026: sigue EN VIVO la presentación del iPhone 18 y nuevos productos

Sigue EN VIVO el Apple Event 2026 y conoce los nuevos iPhone, sus características, precios, fechas de lanzamiento y todos los anuncios.

Por: Paola Jiménez

Sigue EN VIVO el Apple Event 2026 y conoce todos los anuncios de la empresa
Sigue EN VIVO el Apple Event 2026 Generada con IA
APPLE EVENT 2026- EN VIVO: SIGUE EL MINUTO A MINUTO DE LA PRESENTACIÓN DEL IPHONE 18
09:45 Hrs¿Habrá un iPhone pegable?

Las filtraciones indican que el iPhone 18 convencional podría no aparecer en esta presentación y su lanzamiento se retrasaría hasta 2027, mientras que el rumorado teléfono plegable podría recibir el nombre de iPhone Ultra.

09:30 HrsEl primer Apple Event de John Ternus

El Apple Event 2026 será el primer evento bajo el nuevo director ejecutivo John Ternus, quien asumió el cargo tras la salida del CEO Tim Cook el 1 de septiembre.

09:15 Hrs¿Qué se podría presentar en el Apple Event 2026?

Aunque la compañía no adelantó los productos que mostrará, se espera la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. También podrían anunciarse el Apple Watch Series 12, una nueva generación del Apple Watch Ultra y los AirPods 5.

09:08 Hrs¿A qué hora comienza el Apple Event 2026 y dónde verlo?

El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá verse gratis a través del sitio oficial de Apple, la aplicación Apple TV y el canal de YouTube de la compañía.

Lanzamiento del Apple iPhone 18
Lanzamiento del Apple iPhone 18
09:00 Hrs¡Llegó el día del Apple Event 2026!

El Apple Event 2026 está por comenzar y promete convertirse en una de las presentaciones más importantes de la compañía en los últimos años. Bajo el lema “Surprise and shine”, Apple dará a conocer sus novedades en teléfonos, relojes inteligentes y otros dispositivos que podrían llegar próximamente al mercado.

Temas: