Apple Event 2026: sigue EN VIVO la presentación del iPhone 18 y nuevos productos

09:00 Hrs ¡Llegó el día del Apple Event 2026!

El Apple Event 2026 está por comenzar y promete convertirse en una de las presentaciones más importantes de la compañía en los últimos años. Bajo el lema “Surprise and shine”, Apple dará a conocer sus novedades en teléfonos, relojes inteligentes y otros dispositivos que podrían llegar próximamente al mercado.