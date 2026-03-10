Quiénes son los nuevos personajes que llegan a Super Mario Galaxy Movie

La franquicia de Mario está lista para regresar a la pantalla grande con una nueva aventura. The Super Mario Galaxy Movie, secuela de la exitosa película animada estrenada en 2023, llegará a los cines de todo el mundo el 1 de abril de 2026 y promete expandir el universo del famoso fontanero con nuevos personajes, escenarios galácticos y un reparto de voces aún más amplio.

La producción vuelve a reunir a varias estrellas de Hollywood para interpretar a los personajes clásicos del videojuego, pero también introduce figuras muy queridas por los fans de la saga.

The Super Mario Galaxy Movie estrena último tráiler

El lanzamiento de su tráiler final no solo mostró nuevas escenas de la historia, sino que también confirmó el elenco completo de actores que prestarán su voz a estos personajes. Esto ha generado gran expectativa entre los seguidores de Nintendo y del estudio Universal Pictures, responsables de llevar nuevamente la saga a los cines.

Aquí puedes verlo:

Reproducir Super Mario Galaxy: La película. 1 de abril, solo en cines

Una nueva aventura espacial en el universo de Mario

La historia de The Super Mario Galaxy Movie retoma los acontecimientos posteriores a la primera película, donde Bowser fue derrotado después de intentar conquistar el Reino Champiñón y secuestrar a Princess Peach.

En esta nueva entrega, la amenaza proviene de Bowser Jr., el hijo del villano principal. Su objetivo es rescatar a su padre de la prisión en la que terminó tras los eventos de la película anterior.

Lo que hace diferente a esta secuela es que la historia se trasladará a escenarios espaciales, inspirados directamente en los videojuegos de Super Mario Galaxy, uno de los títulos más populares de la franquicia.

Esto significa que los protagonistas viajarán fuera del Reino Champiñón para explorar planetas, galaxias y nuevos mundos, lo que abre la puerta a introducir personajes que hasta ahora no habían aparecido en el universo cinematográfico de Mario.

Quiénes son los nuevos personajes que llegan a de Super Mario Galaxy Movie Redes Sociales

Estos son los nuevos personajes de The Super Mario Galaxy Movie

Uno de los aspectos más llamativos de la secuela es la llegada de personajes muy populares dentro de los videojuegos, varios de los cuales habían sido solicitados por los fans desde la primera película.

Yoshi

El querido dinosaurio verde Yoshi finalmente hará su debut en el universo cinematográfico de Mario.

El personaje contará con la voz del actor y músico Donald Glover, una elección que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de la franquicia.

En los videojuegos, Yoshi es conocido por ser uno de los aliados más cercanos de Mario, ayudándolo en diferentes aventuras gracias a su velocidad, habilidades especiales y su característico estilo de combate.

Su presencia en la película sugiere que tendrá un papel importante dentro de la misión para detener a Bowser Jr.

Quiénes son los nuevos personajes que llegan a de Super Mario Galaxy Movie X @supermariomovie

Rosalina

Otro de los personajes más esperados es Rosalina, figura central en los juegos ambientados en el espacio.

La actriz ganadora del Oscar Brie Larson será la encargada de darle voz en esta adaptación.

En los videojuegos, Rosalina es la guardiana del cosmos y vive en el observatorio estelar, desde donde protege a las criaturas conocidas como Lumas.

Su participación en la película refuerza la idea de que la historia explorará el lado galáctico del universo de Mario, algo que los fans han querido ver durante años.

Quiénes son los nuevos personajes que llegan a de Super Mario Galaxy Movie X @supermariomovie

Bowser Jr.

El principal antagonista de la nueva película será Bowser Jr., hijo del clásico villano de la saga.

El personaje contará con la voz del actor Benny Safdie, quien en los últimos años ha ganado reconocimiento tanto como director como actor.

Bowser Jr. es conocido en los videojuegos por su personalidad traviesa, impulsiva y obsesionada con demostrar que puede superar a su padre.

En la historia de la película, su objetivo será rescatar a Bowser y continuar con sus planes de conquista.

Quiénes son los nuevos personajes que llegan a de Super Mario Galaxy Movie X @supermariomovie

Wart

El actor Luis Guzmán también se suma a la franquicia prestando su voz al personaje Wart.

Este villano clásico apareció originalmente en los primeros juegos de Mario y su inclusión sugiere que la película buscará recuperar elementos de distintas etapas de la franquicia.

Quiénes son los nuevos personajes que llegan a de Super Mario Galaxy Movie Redes Sociales

Honey Queen

Otra incorporación es Honey Queen, personaje del universo de Super Mario Galaxy.

La voz será interpretada por la actriz Issa Rae, quien se une al elenco como parte de la expansión del mundo galáctico que explorará la película.

Quiénes son los nuevos personajes que llegan a de Super Mario Galaxy Movie Redes Sociales

Por qué esta secuela genera tanta expectativa

La primera película de Mario se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de una adaptación de videojuegos.

El proyecto logró reunir a varias generaciones de fans y demostró que las historias de videojuegos pueden triunfar en el cine cuando respetan el espíritu del material original.

Por eso, la llegada de The Super Mario Galaxy Movie genera tanto interés.

La incorporación de nuevos personajes icónicos, la exploración de mundos espaciales inspirados en los videojuegos y un reparto de voces lleno de estrellas apuntan a que esta secuela podría ser incluso más grande que la primera.