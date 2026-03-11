Empresas aceleran inversión en agentes de IA pese a incertidumbre económica

La adopción de agentes impulsados por inteligencia artificial está dejando de ser una proyección futurista para convertirse en una realidad dentro de las organizaciones.

De acuerdo con el informe AI Quarterly Pulse 2025 elaborado por KPMG, cada vez más empresas consideran que estas herramientas serán fundamentales para transformar sus operaciones, optimizar procesos y redefinir la estructura del trabajo.

El estudio correspondiente al cuarto trimestre de 2025 revela que 67% de los líderes empresariales planea seguir invirtiendo en inteligencia artificial, incluso en un entorno económico incierto. De hecho, 57% asegura que mantendría ese gasto aun si la economía entrara en recesión, lo que demuestra que la IA es vista como una ventaja competitiva estratégica.

Los agentes de IA comienzan a integrarse en procesos y decisiones dentro de las empresas. IA

Sin embargo, el entusiasmo no está exento de dudas. Muchos ejecutivos aún enfrentan dificultades para medir el retorno de inversión (ROI) de estas tecnologías, lo que complica evaluar con precisión su impacto financiero a largo plazo.

La adopción de agentes de IA se acelera en las empresas

Uno de los hallazgos más llamativos del reporte es la rapidez con la que los agentes de IA están siendo incorporados en las organizaciones. Actualmente, 26% de las empresas afirma haber implementado este tipo de herramientas, más del doble del 11% registrado en el primer trimestre de 2025.

Este crecimiento refleja que las compañías están explorando cómo los sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas complejas pueden integrarse en sus flujos de trabajo. Los agentes de IA pueden realizar funciones como analizar datos, automatizar procesos administrativos o asistir en la toma de decisiones, lo que transforma gradualmente la dinámica laboral.

Los agentes de IA comienzan a integrarse en procesos y decisiones dentro de las empresas. IA

La IA podría asumir roles de liderazgo

Más allá de la adopción tecnológica, el informe muestra un cambio relevante en la percepción sobre el papel que la inteligencia artificial podría desempeñar dentro de las empresas.

Según el estudio, 44% de los líderes considera posible que los agentes de IA asuman funciones de liderazgo en los próximos dos o tres años. Este escenario contrasta con la opinión predominante apenas meses antes: en el tercer trimestre de 2025, 76% de los ejecutivos pensaba que las personas debían dirigir a los sistemas de IA, no al revés.

Este cambio de perspectiva evidencia que las organizaciones comienzan a contemplar estructuras híbridas, donde humanos y sistemas inteligentes colaboran de forma más estrecha.

El reto de la confianza dentro de la fuerza laboral

A pesar del avance tecnológico, la adopción de agentes de IA también genera incertidumbre entre los trabajadores. El estudio señala que 46% de las empresas ha detectado resistencia interna hacia el uso de estas herramientas, así como un interés limitado por adoptarlas.

Además, 25% de las organizaciones reconoce que sus propios líderes aún dudan de los beneficios de la IA o no confían plenamente en estos sistemas, una cifra que ha aumentado significativamente en comparación con mediciones anteriores.

Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la transparencia será clave para evitar tensiones dentro de las empresas. Comunicar con claridad qué tareas se automatizarán, qué roles cambiarán y en qué plazos ocurrirán estas transformaciones puede ayudar a reducir el temor entre los empleados.

También será necesario diseñar estrategias de capacitación y reconversión laboral, ya que algunos puestos podrían desaparecer mientras que otros nuevos surgirán gracias a la integración de la inteligencia artificial.

Los agentes de IA comienzan a integrarse en procesos y decisiones dentro de las empresas. IA

Las habilidades más demandadas en la era de la IA

El avance de estas tecnologías también está influyendo en las estrategias de contratación. Actualmente, las empresas buscan talento con capacidades vinculadas a análisis de datos, automatización y pensamiento crítico.

De acuerdo con el reporte, 76% de los empleadores está dispuesto a pagar hasta 10% más de salario a profesionales que cuenten con estas habilidades, mientras que 22% ofrecería incrementos de entre 11% y 15%.

Además, 64% de las compañías ha modificado sus políticas de reclutamiento, priorizando perfiles con capacidad de aprendizaje continuo, adaptabilidad y habilidades analíticas por encima de la experiencia tradicional.

Entre los nuevos perfiles que están ganando relevancia destacan ingenieros de prompts de IA (71%), analistas de desempeño de modelos (59%) y entrenadores de inteligencia artificial o curadores de datos (58%).

A medida que las empresas exploran el uso de agentes inteligentes, surgen interrogantes fundamentales para orientar su estrategia. Entre las más importantes se encuentran:

¿Qué problema específico se busca resolver con inteligencia artificial?

¿Qué nivel de preparación tiene la organización para adoptar agentes de IA?

¿Cómo cambiarán los roles y la estructura operativa?

¿Qué porcentaje del trabajo podrá automatizarse?

¿Qué nuevas competencias necesitarán los equipos?

Responder estas preguntas será esencial para diseñar estrategias de transformación digital efectivas.

En este contexto, la integración de Recursos Humanos, Tecnología y las áreas de negocio será clave para alinear las decisiones sobre talento, capacitación y adopción tecnológica.

En definitiva, la incorporación de agentes de inteligencia artificial representa una oportunidad para impulsar innovación, eficiencia y nuevos modelos de trabajo. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad de las empresas para gestionar el cambio cultural, fortalecer las habilidades del talento y construir confianza dentro de la organización.

WFH