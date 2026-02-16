La carta especial de “Pikachu Illustrator” fue vendida por más de 16 millones de dólares, luego de una subasta de 41 días. ¿Por qué cuesta tanto?

Logan Paul, famoso deportista de la lucha libre e influencer de las redes sociales, por fin vendió su carta de Pikachu Illustrator por 16.5 millones de dólares, en Goldin Auctions. Esta carta tiene un gran valor entre los coleccionistas.

Logan Paul compró la carta de Pikachu Illustrator en 2021, por 5.27 millones de dólares, que, en su momento, significó rompió un Récord Guinnes, por el alto precio para una tarjeta de Pokémon.

El luchador le puso un collar de diamantes y una caja personalizada y hecha a la mediada para conservar la carta.

Con la nueva venta, se fijó otro nuevo Récord Guinnes para el precio de una carta de Pokémon, o de cualquier carta vendida durante una subasta.

Impactrueno: Vende carta especial de “Pikachu Illustrator” por más de 16 millones de dólares Goldin

¿Por qué vale tanto la carta de Pokémon de Pikachu Illustrator?

Esta carta de Pikachu Illustrator está clasificada como PSA 10, que quiere decir el mejor grado de conservación, de acuerdo con lo que certifica la empresa Professional Sports Authenticator.

La carta se encuentra en un estado perfecto, y para los coleccionistas de Pokémon, esto hace que la carta sea un artículo de inversión, más allá de lo que significa.

La rareza de la carta de Pikachu Illustrator, radica en que, en 1998, sólo se imprimieron 39 ejemplares, como un premio para un concurso de dibujo en Japón. Pikachu Illustrator nunca se comercializó al gran público.

La carta de Pikachu Illustrator, es obra de Atsuko Nishida, la diseñadora de Pikachu.

Logan Paul hizo una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde anunció que se hizo la venta de la carta y otros detalles. En el en vivo, un representante de Guinnes, dio fe de que se convirtió en la carta más cara de la historia.

“Adiós, mi amigo. Que privilegio ha sido ser el dueño de uno de los más grandes coleccionables del mundo”, escribió Logan en uno post para Instagram.

“Del Récord Mundial Guinnes al debut en la WWE, Netflix a National News, esta carta y yo tuvimos toda una generación.”

Esta carta de Pikachu Illustrator colgó del cuello de Logan Paul, durante muchas presentaciones de lucha libre de Wrestlemania 38.

Muchas personas están en contra de este tipo de subastas y comercialización de objetos infantiles, pues incrementan los precios de los productos para niños, y no son ellos quienes lo disfrutan, el público para el fueron creados.

Lo cierto es que, en mayor o menor medida, todo lo relacionado con Pokémon, tiende a convertirse en productos de colección, y con el tiempo, alcanzan precios muy altos. Esto pueden ser, desde los mismos videojuegos, de cualquier generación de consolas, hasta cartones como las Cajitas Feliz de McDonald’s edición de Pokémon.