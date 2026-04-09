Pokémon Champions presenta un 'bug' en Switch 2; usuarios encuentran solución temporal

El lanzamiento de Pokémon Champions ha estado acompañado de distintos problemas técnicos, pero uno de los más inusuales afecta directamente a la calidad de imagen en la Nintendo Switch 2 cuando se utiliza en modo TV.

Usuarios y comunidades especializadas han señalado que el título se ejecuta a una resolución inferior a 1080p, pese a estar optimizado para pantallas de alta definición, lo que ha generado reportes sobre inconsistencias visuales desde su lanzamiento.

El error: resolución inferior y comportamiento inesperado

De acuerdo con reportes difundidos por la cuenta de fans Centro Leaks y confirmados por Joe Merrick, el juego no alcanza la resolución esperada al conectarse a un televisor, aun cuando el sistema promete mejoras gráficas en esta nueva generación de consola.

El fallo se manifiesta principalmente en modo dock, donde el juego debería escalar a resoluciones más altas. Sin embargo, en su estado actual, presenta una calidad inferior que impacta la experiencia visual.

Lo que ha llamado la atención es la solución detectada por los propios usuarios, que consiste en un procedimiento poco habitual dentro del uso normal de la consola.

La solución detectada por la comunidad

Hasta el momento, la única forma efectiva de corregir el problema consiste en realizar una acción física con la consola:

Desconectar la Switch 2 de la base (dock)

Volver a colocarla para reiniciar la salida de video

Este proceso permite que el juego recupere una resolución adecuada, cercana al 4K en televisores compatibles, aunque no se trata de una solución oficial ni permanente.

El comportamiento ha sido catalogado como un error técnico relacionado con la forma en que el sistema detecta la salida de video al iniciar el juego.

Foto: www.pokemon.com

Posible origen del fallo

Aunque no existe confirmación oficial, algunas versiones apuntan a un problema vinculado al uso del motor Unity, con el que fue desarrollado el título.

El juego fue creado por The Pokémon Works, una colaboración entre ILCA y The Pokémon Company.

ILCA ya había trabajado previamente en títulos como Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, que también utilizaron Unity, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles limitaciones o errores en la implementación técnica.

Otros errores detectados en el juego

Además del problema de resolución, el juego ha presentado otros fallos que sí han sido reconocidos por los desarrolladores. Entre ellos destacan errores que afectan directamente la jugabilidad y la interacción con otros sistemas de la franquicia.

Algunos de los problemas identificados incluyen:

Pokémon que quedaban bloqueados en Pokémon Home

Etiquetas de género incorrectas durante el tutorial

Fallos relacionados con la Megaevolución

En estos casos, ya se han implementado soluciones o se encuentran en proceso de corrección mediante actualizaciones.

Pokémon Champions: qué pokémon escoger al inicio del juego y cuáles son los equipos Captura de pantalla.

Sin respuesta oficial sobre la resolución

Hasta ahora, The Pokémon Company no ha emitido un comunicado específico sobre el error de resolución en Switch 2, a pesar de que el problema ha sido ampliamente documentado por la comunidad.

El juego cuenta con una versión base para la primera Nintendo Switch, pero recibe mejoras visuales automáticas al ejecutarse en la nueva consola, lo que hace más evidente este tipo de fallos.

Lanzamiento en otras plataformas

Por ahora, Pokémon Champions está disponible únicamente en consolas Switch, aunque se espera su llegada a dispositivos móviles en algún punto de este año, como parte de la expansión del título hacia otras plataformas.