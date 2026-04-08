¡Pokémon Champions cambia las reglas! Así eliges tu primer equipo ganador
Descubre qué Pokémon elegir al inicio en Pokémon Champions, cómo funcionan los equipos y cuáles son las mejores estrategias para comenzar.
El estreno de Pokémon Champions introduce un giro inesperado en una franquicia acostumbrada a seguir una fórmula clara. En esta ocasión, el juego rompe con varias de sus tradiciones más reconocibles para apostar por una experiencia centrada en el combate competitivo desde el primer minuto.
Este cambio ha despertado dudas entre los jugadores, especialmente sobre cómo comenzar y qué decisiones tomar para no quedarse atrás.
A diferencia de entregas anteriores, aquí no hay tiempo para explorar lentamente o construir un equipo desde cero. Todo gira en torno a la estrategia inicial, la composición del equipo y el entendimiento del nuevo sistema de juego. Por ello, elegir correctamente desde el principio se vuelve clave para avanzar con ventaja.
¿Qué Pokémon elegir al inicio y cómo funciona el sistema sin iniciales?
En Pokémon Champions no existe la tradicional selección de iniciales ni la captura progresiva de criaturas. En su lugar, el título introduce un sistema de reclutamiento que permite acceder a distintos Pokémon desde el comienzo, según explica el portal especializado Eurogamer.
De acuerdo con este medio, los jugadores obtienen criaturas mediante tickets o selecciones predefinidas. Este modelo elimina la progresión clásica basada en captura o crianza, con el objetivo de facilitar el acceso al competitivo. Así, cualquier usuario puede formar un equipo funcional sin invertir largas horas en entrenamiento.
Además, el juego se integra con Pokémon Home, lo que abre la posibilidad de importar criaturas de otras entregas, aunque bajo ciertas condiciones establecidas por el sistema.
Los Pokémon iniciales disponibles en Pokémon Champions
Al comenzar la partida, el jugador conoce a Aru, una Criapokemón que guía el tutorial inicial. Ella ofrece la posibilidad de elegir un primer Pokémon, pero también entrega un equipo completo que se asigna de forma predeterminada según la elección.
Aunque el sistema de fichaje suele incluir un componente aleatorio, la primera selección tiene resultados fijos, lo que permite conocer de antemano qué criaturas integrarán cada equipo.
Estos son los Pokémon iniciales disponibles:
- Charizard
- Tyranitar
- Armarouge
- Palafin
- Pikachu
- Lucario
- Gardevoir
- Absol
- Altaria
- Snorlax
Equipos iniciales según tu elección
Cada Pokémon inicial determina el equipo completo que recibirás. Estas son las combinaciones disponibles:
1. Equipo de Charizard
Charizard, Azumarill, Steelix, Whimsicott, Gengar, Drampa
2. Equipo de Tyranitar
Tyranitar, Arcanine, Whimsicott, Drampa, Aggron, Sylveon
3. Equipo de Armarouge
Armarouge, Hydreigon, Hawlucha, Steelix, Manectric, Victreebel
4. Equipo de Palafin
Palafin, Gengar, Aggron, Beedrill, Sylveon, Hydreigon
5. Equipo de Pikachu
Pikachu, Kingambit, Garchomp, Azumarill, Gyarados, Gengar
6. Equipo de Lucario
Lucario, Sylveon, Manectric, Victreebel, Gyarados, Froslass
7. Equipo de Gardevoir
Gardevoir, Heracross, Drampa, Azumarill, Corviknight, Abomasnow
8. Equipo de Absol
Absol, Froslass, Corviknight, Garchomp, Arcanine, Whimsicott
9. Equipo de Altaria
Altaria, Kingambit, Arcanine, Heracross, Hawlucha, Victreebel
10. Equipo de Snorlax
Snorlax, Hawlucha, Abomasnow, Kingambit, Beedrill, Hydreigon
¿Cuál es la mejor decisión al iniciar?
La elección del Pokémon inicial mantiene relevancia, pero en este juego el verdadero peso recae en el equipo completo que lo acompaña. La sinergia entre los integrantes resulta determinante para competir desde el inicio.
Por ejemplo, Arcanine aparece en varios equipos como los de Altaria, Absol y Tyranitar. Su habilidad Intimidación permite reducir el ataque de los rivales, lo que lo convierte en una pieza estratégica en combates dobles.
Otro caso es Sylveon, presente en los equipos de Tyranitar, Palafin y Lucario. Este Pokémon ofrece acceso inmediato a movimientos de tipo Hada con gran potencia, sin necesidad de entrenamiento adicional.
Entre las opciones más equilibradas, Tyranitar destaca por sus estadísticas sólidas y versatilidad. Por ello, varios especialistas recomiendan comenzar con este equipo, ya que ofrece una base competitiva estable desde el principio.
Errores comunes al iniciar y cómo evitarlos
Uno de los errores más frecuentes es asumir que Pokémon Champions funciona como un RPG tradicional. En realidad, el enfoque está completamente orientado al combate competitivo.
Entre los fallos más habituales se encuentran:
- Elegir Pokémon por popularidad en lugar de analizar su utilidad estratégica
- Ignorar las ventajas del sistema de reclutamiento inicial
- No adaptarse a los cambios de temporada y al metajuego
Comprender estas diferencias permite tomar decisiones más acertadas desde el inicio y aprovechar mejor los recursos disponibles.
Pokémon Champions redefine la manera en que los jugadores se acercan a la franquicia, al priorizar el combate competitivo sobre la progresión tradicional. Este cambio obliga a replantear las estrategias desde el primer momento, especialmente en la elección del equipo inicial.
Conocer las combinaciones disponibles y entender la lógica del sistema resulta fundamental para construir una base sólida y adaptarse a las exigencias del juego desde sus primeras etapas.