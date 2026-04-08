¿Vale la pena el Pase de Batalla de Pokémon Champions?

Pokémon Champions reúne en un solo lugar todo lo que hace emocionantes los combates Pokémon. Este nuevo título, enfocado completamente en las batallas, incorpora sistemas clásicos como los tipos, las habilidades y los movimientos, dándote la libertad de diseñar estrategias variadas sin importar si eres principiante o experto.

Podrás enfrentarte a jugadores de distintas partes del mundo en los Combates Clasificatorios para escalar posiciones en el ranking, o simplemente experimentar con nuevas tácticas en los Combates Amistosos. Además, si prefieres una experiencia más cercana, también tendrás la posibilidad de organizar enfrentamientos privados con tus amigos y familiares.

En Pokémon Champions, tendrás la posibilidad de trasladar tus Pokémon desde Pokémon HOME, lo que te permitirá usar en batalla criaturas que hayas conseguido en otros títulos, como Pokémon GO, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Solo podrán transferirse aquellos Pokémon disponibles dentro de Pokémon Champions.

En Pokémon Champions, los Entrenadores utilizan un objeto llamado Omniaro. Este artefacto, similar a una Piedra Llave, es indispensable para activar la megaevolución.

Recompensas del Pase de Pago:

Pokémon de regalo: Emboar y Feraligatr.

Megapiedras de regalo: Emboarita (Mega-Emboar) y Feraligatrita (Mega-Feraligatr).

Iconos de Entrenador: Emboar y Feraligatr.

Ropa: Atuendo de los protagonistas de Leyendas Pokémon: Z-A.

Otros: 6x Ticket de Fichaje y 6x Ticket de Entrenamiento.

¿Conviene adquirir el Pase de Batalla de Pokémon Champions?

El Pase de Batalla de Pokémon Champions resulta atractivo para quienes piensan participar de manera constante en los combates, ya que proporciona herramientas útiles para desbloquear Pokémon, objetos y elementos cosméticos exclusivos. No obstante, la opinión de la comunidad está dividida: algunos jugadores critican que el pase puede dar ventajas a quienes invierten dinero, mientras que otros señalan ciertos problemas técnicos dentro del juego.

Pokémon Champions ya está disponible

La espera ha terminado para los fanáticos de los combates Pokémon: Pokémon Champions ya se puede descargar desde la Nintendo eShop para consolas Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. El juego, que llegará a dispositivos móviles más adelante este año, se enfoca en los combates por turnos tradicionales e incluye mecánicas clásicas como tipos, habilidades y movimientos de los Pokémon, ofreciendo a los entrenadores la posibilidad de crear estrategias diversas y complejas.

Paralelamente al lanzamiento, se ha puesto a disposición el paquete Pokémon Champions + Paquete inicial, que incluye el juego base y una serie de bonificaciones. Los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán disfrutar de gráficos mejorados y una experiencia visual más envolvente.

Además, como incentivo, quienes comiencen a jugar antes del lunes 31 de agosto de 2026 recibirán un Dragonite y 100 cupones aceleradores en la bandeja de entrada del juego. Durante la primera temporada del pase de combate, también podrán obtener una Dragonitita para permitir que Dragonite alcance su forma Mega-Dragonite.

Pokémon Champions se consolidará como la plataforma oficial para los Campeonatos de Videojuegos de Play! Pokémon a partir de abril, marcando una nueva etapa en el juego competitivo.

En cuanto a los torneos presenciales, el título estará disponible en tiendas locales de acuerdo con la ubicación de cada Liga Pokémon. Los primeros eventos destacados incluyen:

Campeonato Regional de Indianápolis: 29 al 31 de mayo

Campeonato Especial de Turín: 6 y 7 de junio

Campeonato Internacional de Norteamérica: 12 al 14 de junio

Campeonato Mundial Pokémon: 28 al 30 de agosto

Estos campeonatos posicionan a Pokémon Champions como el centro de los combates competitivos, consolidando su rol en la escena oficial de Pokémon.

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