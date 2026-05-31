5 juegos de Xbox Series X que llegan en junio

Después de varios meses cargados de lanzamientos, junio llega con un calendario más reducido para Xbox Series X. Para algunos jugadores, eso puede sonar como una pausa necesaria: una oportunidad para ponerse al corriente con títulos pendientes, terminar campañas largas o revisar los juegos que quedaron opacados por los estrenos más grandes del año.

Pero un mes más tranquilo no significa un mes vacío. Junio trae algunos lanzamientos importantes para la consola de Microsoft, desde la llegada de un RPG enorme que durante años estuvo ligado a PlayStation, hasta un remake de culto, un indie sobre un tren que hace trucos y una nueva versión de un juego de peleas.

Estos son cinco juegos que los usuarios de Xbox Series X deberían tener en el radar durante junio.

Final Fantasy VII Rebirth (3 de junio)

Uno de los lanzamientos más importantes del mes es Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte de la trilogía remake de Square Enix. Después de su periodo de exclusividad en PlayStation 5 y su llegada posterior a PC, el RPG finalmente se suma al catálogo de Xbox Series X|S.

La llegada de Rebirth a Xbox es relevante porque amplía el acceso a una de las entregas más ambiciosas de la saga. A diferencia de Final Fantasy VII Remake, que tenía una estructura más lineal, esta secuela abre el mundo con zonas más amplias, actividades secundarias, minijuegos y momentos pensados para explorar con más libertad.

La historia continúa el viaje de Cloud, Aerith, Tifa, Barret y Red XIII después de salir de Midgar. Para quienes conocen el juego original de 1997, Rebirth también juega con la expectativa: respeta momentos clave, pero introduce cambios que han generado debate entre fans.

Uno de los elementos más comentados es Queen’s Blood, el minijuego de cartas que se convirtió en una de las sorpresas de la entrega. También hay combates más dinámicos, nuevas sinergias entre personajes y una escala emocional mucho mayor.

Para usuarios de Xbox que no habían podido jugarlo, junio será la oportunidad de entrar a una de las conversaciones más importantes del RPG moderno.

Final Fantasy Rebirth VII Especial

Gothic 1 Remake (5 de junio)

En una época donde casi todo clásico parece candidato a remake, Gothic 1 Remake tiene un atractivo distinto: no se trata solo de modernizar gráficos, sino de revivir un RPG de culto que marcó a muchos jugadores de PC a inicios de los 2000.

El juego original se lanzó en 2001 y se ganó una base de fans por su mundo hostil, su progresión exigente y su sensación de libertad. No era un RPG cómodo ni amable: lanzaba al jugador a una colonia minera peligrosa, llena de facciones, reglas internas y personajes que no estaban ahí solo para servir como decoración.

La nueva versión, desarrollada por Alkimia Interactive y publicada por THQ Nordic, busca reconstruir esa experiencia con tecnología actual. El remake está hecho en Unreal Engine 5 y promete una renovación visual profunda, además de ajustes en combate, exploración y sistemas de juego.

La clave estará en si logra conservar la crudeza del original. Gothic no era recordado solo por su mundo, sino por su personalidad: una mezcla de fantasía oscura, dificultad, exploración no guiada y decisiones que podían sentirse realmente importantes.

Si el remake logra equilibrar nostalgia y accesibilidad, puede presentar la saga a una nueva generación de jugadores de Xbox.

Gothic Especial

Denshattack! (17 de junio)

El lanzamiento más extraño y quizá más llamativo del mes es Denshattack!, un indie que parece responder a una pregunta que nadie había hecho: ¿qué pasaría si un juego de trucos al estilo Tony Hawk’s Pro Skater estuviera protagonizado por un tren?

La premisa suena absurda, pero ahí está parte de su encanto. En lugar de controlar a un patinador, el jugador controla un tren capaz de saltar, grindear, hacer piruetas y recorrer escenarios con una energía visual desbordada.

El juego ha llamado la atención desde sus primeros avances por su estilo exagerado, su sentido del humor y su propuesta visual. En un calendario dominado por secuelas, remakes y franquicias conocidas, Denshattack! destaca porque se siente diferente desde el primer vistazo.

Su atractivo está en la mezcla de velocidad, trucos y escenarios diseñados para experimentar. Si cumple lo que prometen sus tráileres, puede convertirse en uno de esos indies que crecen por recomendación entre jugadores que buscan algo menos predecible.

Junio suele ser un buen mes para que proyectos más pequeños encuentren espacio, y Denshattack! tiene todo para ser una de esas rarezas que terminan generando conversación.

Denshattack Especial

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (18 de junio)

Square Enix también tendrá otro lanzamiento interesante durante junio con The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un RPG de aventura desarrollado con la colaboración de Team Asano y Claytechworks.

El nombre de Team Asano es importante para quienes han seguido juegos como Octopath Traveler o Triangle Strategy. Su sello suele estar asociado con experiencias que mezclan estética retro, sistemas modernos y una sensibilidad nostálgica por los RPG clásicos.

En este caso, The Adventures of Elliot parece acercarse más a una aventura de acción con elementos de exploración que a un RPG tradicional por turnos. La propuesta combina arte 2D, escenarios con profundidad y una estructura que recuerda más a la aventura fantástica que al combate clásico de menú.

El juego podría funcionar para quienes buscan una experiencia menos pesada que Final Fantasy VII Rebirth, pero todavía quieren un mundo amplio, narrativa y sensación de descubrimiento.

En un mes con varios RPG, esta puede ser la opción para quienes prefieren algo con espíritu clásico, pero ritmo más ágil.

Las aventuras de Elliot Especial

Dead or Alive 6: Last Round (25 de junio)

Para cerrar el mes, Dead or Alive 6: Last Round llega como una versión remasterizada del juego de peleas publicado originalmente en 2019.

Esta edición busca actualizar la experiencia para consolas actuales, con mejoras pensadas para Xbox Series X|S y PS5. El paquete incluirá a los personajes del juego base y a los cinco luchadores que llegaron como DLC, además de un nuevo Modo Foto para quienes disfrutan capturar poses, combates y detalles visuales.

Dead or Alive siempre ha tenido una identidad propia dentro de los juegos de pelea en 3D. Su sistema se apoya en velocidad, contraataques, escenarios interactivos y un ritmo más directo que el de otros representantes del género.

Aunque no se trata de una entrega completamente nueva, Last Round puede funcionar para quienes buscan un multijugador competitivo en junio o para jugadores que quieran regresar a una saga de peleas que no ha tenido tanta presencia reciente como Tekken, Street Fighter o Mortal Kombat.

También llega en un buen momento para quienes están esperando otros títulos de pelea más adelante en el año.

Dead or Alive 6: Last Round Especial

Junio será más tranquilo, pero no menor para Xbox

Junio no tiene el volumen de lanzamientos de meses anteriores, pero sí ofrece una selección variada para Xbox Series X. Hay RPG de gran escala, remake de culto, juego indie experimental, aventura con estética retro y peleas en 3D.

La llegada de Final Fantasy VII Rebirth es probablemente el movimiento más importante del mes, porque suma a Xbox una de las exclusivas temporales más fuertes que había tenido PlayStation. Pero Gothic 1 Remake también puede atraer a quienes buscan fantasía oscura y exploración exigente, mientras que Denshattack! tiene potencial para convertirse en la sorpresa indie.

Para quienes no buscan comprar todo de inmediato, junio también puede ser un buen mes para elegir con calma. La lista no es enorme, pero sí tiene propuestas muy distintas entre sí.

bgpa