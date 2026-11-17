El momento llegó y el mundo está contando las horas para poder jugar Grand Theft Auto VI que se desbloqueará de manera oficial este 19 de noviembre a nivel mundial, dando paso a los jugadores de Xbox y PlayStation de poder explorar Vice City después de una década de la última entrega.

Para jugarlo desde el primer minuto, es indispensable contar con una consola de actual generación —PlayStation 5 o Xbox Series X|S—, tener una copia reservada y liberar al menos 212 gigabytes de almacenamiento libre en el disco sólido. Los jugadores ya pueden predescargar el juego para, al momento que se libere el juego. Es importante destacar que, por ahora, no hay juego para computadora. Además, los usuarios de Xbox One podrán disfrutarlo a través dela nube siempre que lo compren en la Microsoft Store.

¿A qué hora se podrá jugar en México GTA VI?

El juego de Rockstar Games se desbloqueará de manera oficial en México este jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas (tiempo del centro del país), justo en la medianoche del miércoles para quienes buscan estrenar de inmediato la nueva entrega.

Ante semejante peso digital, descargar el título desde temprano mediante la precarga oficial resulta fundamental por dos razones: evitar las filas virtuales o la saturación de los servidores digitales durante la madrugada del estreno, y garantizar que la instalación de los archivos base esté completa para no perder horas esperando a que baje el paquete completo el día del lanzamiento.

La predescarga inició desde la semana pasada y ya ha recibido actualizaciones, por lo que desde la primera hora deja prendida tu consola.

Riesgo de baneos para quienes hagan el "truco de Nueva Zelanda"

Debido a que el lanzamiento es escalonado por husos horarios, miles de jugadores y creadores de contenido buscan adelantarse al reloj mediante el popular "método de Nueva Zelanda", cambiando la región de su consola o cuenta para aprovechar la diferencia horaria y acceder antes que en América.

Sin embargo, recurrir a este atajo conlleva riesgos serios, especialmente si se transmite en vivo. De acuerdo con reportes de Cybernews y NotebookCheck, gerentes de socios en Twitch han advertido sobre posibles suspensiones de cuenta para quienes transmitan el título antes del horario oficial de su región.

Por su parte, Rockstar Games mantiene una postura firme contra quienes filtren momentos críticos de la trama o el final, bajando contenido que arruine la experiencia de los usuarios sin spoilers.