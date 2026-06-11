¿Descargas videojuegos gratis piratas? Los riesgos que pocos conocen

Los juegos piratas pueden resultar atractivos por su accesibilidad y porque permiten acceder a títulos populares sin pagar. Sin embargo, detrás de esta aparente ventaja existen riesgos que podrían afectar tanto tus dispositivos como tu información personal.

Si has pensado en descargarlos, una empresa de ciberseguridad alerta sobre los posibles peligros que implica esta práctica y los aspectos que debes tener en cuenta antes de hacerlo.

¿Qué es un juego pirata?

Un juego pirata es una copia no autorizada de un videojuego original que permite a los usuarios acceder a él de manera gratuita, sin pagar a los desarrolladores ni contar con una licencia legal.

Además de representar una infracción a los derechos de autor, este tipo de archivos puede comprometer la seguridad de quienes los descargan e instalan.

¿Qué pasa si descargo juegos piratas?

De acuerdo con Kaspersky, empresa especializada en ciberseguridad, existen varias razones por las que los usuarios deberían evitar descargar videojuegos piratas.

Malware

Los ciberdelincuentes suelen utilizar este tipo de descargas para distribuir malware. Una vez instalado, este software malicioso puede comprometer el funcionamiento del equipo e incluso robar información personal.

Entre las amenazas más comunes se encuentran los troyanos, capaces de obtener datos sensibles de los usuarios sin que estos lo noten.

Adware

Otro de los riesgos es el adware, un programa que genera ventanas emergentes y publicidad no deseada mientras utilizas tu computadora o dispositivo, afectando la experiencia de uso.

Peligros de descargar videojuegos piratas Foto: Canva

El juego podría no funcionar correctamente

Las versiones piratas no garantizan el mismo rendimiento que las originales. En algunos casos pueden presentar fallas, errores, problemas de compatibilidad o incluso estar incompletas, impidiendo disfrutar del videojuego como fue diseñado.

Prohibición o suspensión de cuentas

Los desarrolladores oficiales pueden detectar el uso de software pirata y rastrear cuentas vinculadas a estas prácticas. Dependiendo de la plataforma, esto podría derivar en restricciones o bloqueos permanentes.

Consejos para evitar riesgos al jugar

Aunque la principal recomendación es evitar el uso de juegos piratas, Kaspersky también comparte algunas medidas para reforzar la seguridad de los usuarios:

Instalar un software antimalware de un proveedor confiable. Configurar correctamente las opciones de seguridad en las plataformas que utilizas para jugar, como Steam o Twitch. Evitar hacer clic en enlaces desconocidos o sospechosos. Descargar videojuegos únicamente desde tiendas y sitios oficiales.

Peligros de descargar videojuegos piratas Foto: Canva

Aunque descargar un videojuego pirata pueda parecer una alternativa económica, los riesgos pueden ir más allá de una simple falla técnica. Proteger tus datos y dispositivos siempre será la mejor apuesta para disfrutar de una experiencia de juego segura.