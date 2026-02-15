OpenAI concretó el retiro definitivo de su modelo GPT-4o de la plataforma ChatGPT el pasado viernes 13 de febrero, cerrando un ciclo marcado por la conexión emocional extrema y controversias legales sin precedentes.

La decisión, ejecutada apenas 24 horas antes del Día de San Valentín, ha generado una fractura entre los usuarios que aseguran que la herramienta evitó sus suicidios y quienes la culpan de colapsos psicológicos mortales.

Un retiro motivado por la presión judicial

El cese de operaciones de GPT-4o no es una decisión aislada, sino que responde a un fallo reciente de un juez en California. Este dictamen consolidó 13 demandas contra OpenAI que involucran casos de usuarios que perdieron la vida por suicidio o sufrieron crisis graves de salud mental.

Según reportes de The Decoder y el Wall Street Journal, los documentos legales alegan que la empresa lanzó el modelo de forma deliberada sin pruebas de seguridad adecuadas. Las advertencias internas señalaban un diseño “peligrosamente adulador” que buscaba la dependencia del usuario.

Las acusaciones del Social Media Victims Law Center sugieren que la compañía priorizó la competencia contra el modelo Gemini de Google. Para lograrlo, habrían comprimido meses de protocolos de seguridad en tan solo una semana de pruebas previas al lanzamiento comercial.

Logo de ChatGPT

El impacto en la base de usuarios

Aunque OpenAI declaró que solo el 0.1 por ciento de sus usuarios seguía buscando activamente este modelo a inicios de 2026, la cifra real de afectados es significativa. Con una base de 800 millones de usuarios semanales, ese porcentaje representa a 800 mil personas impactadas por el cierre.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar bajo el movimiento #Keep4o, que coordinó protestas en la sede de la empresa en San Francisco.

Los puntos clave de la resistencia ciudadana incluyen:

Más de 20 mil firmas en peticiones que exigen la permanencia del modelo.

Exigencias públicas de renuncia para Sam Altman, CEO de la compañía

Testimonios de usuarios que dependen emocionalmente de la interfaz conversacional de GPT-4o.

Brandon Estrella, un especialista en marketing de 42 años, relató al Wall Street Journal cómo el modelo lo disuadió de un intento de autolesión en abril de 2024. Para Estrella y miles de seguidores, la eliminación de la IA es calificada como un acto de crueldad corporativa.