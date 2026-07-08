Nintendo cerrará Mario Kart Tour tras siete años; no tendrá versión offline

Nintendo confirmó que Mario Kart Tour para celulares dejará de operar el 29 de septiembre de 2026 a las 23:00 horas del Pacífico, lo que marcará el fin de uno de los proyectos móviles más longevos de la compañía.

El título, disponible para iPhone y Android, se lanzó originalmente en septiembre de 2019 como una adaptación de la popular franquicia de carreras al formato de smartphones. Durante sus primeros años, se convirtió en una de las apuestas más visibles de Nintendo fuera de sus consolas, aunque su modelo de monetización también generó críticas entre parte de la comunidad.

En un aviso publicado en el sitio oficial del juego, Nintendo agradeció a los jugadores que acompañaron a Mario Kart Tour desde el inicio de su servicio. La compañía también informó que, tras el cierre de servidores, el juego ya no podrá utilizarse, pues no existe una versión alternativa para jugar sin internet.

Mario Kart Tour no tendrá versión offline

Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio es que Mario Kart Tour no contará con una edición sin conexión. En su sección de preguntas frecuentes, Nintendo señaló que no tiene planeado lanzar una versión offline del juego, por lo que el cierre del servicio implicará el fin definitivo de la experiencia.

Esto marca una diferencia con otros cierres recientes de Nintendo en móviles, como Animal Crossing: Pocket Camp, que sí recibió una versión independiente para conservar parte de su contenido tras el cierre de servidores.

Mario Kart Tour Especial

En el caso de Mario Kart Tour, la decisión significa que varios circuitos, personajes y elementos propios del juego dejarán de estar disponibles cuando el servicio termine. Algunos recorridos creados para esta entrega llegaron después a Mario Kart 8 Deluxe mediante el Pase de Pistas Extra, pero no todo el contenido del título móvil tuvo esa misma oportunidad.

¿Qué pasará con las rubíes y el Pase Dorado?

Nintendo también comenzó a retirar las compras dentro de la aplicación. La venta de rubíes, la moneda virtual de Mario Kart Tour, quedó suspendida desde el anuncio del cierre.

Además, la renovación automática y las nuevas suscripciones al Pase Dorado fueron detenidas tras el mantenimiento del 7 de julio de 2026.

Los jugadores que tenían activa una suscripción al Pase Dorado podrán mantener sus beneficios hasta antes del cierre del servicio, aunque sin las recompensas por suscripción continua.

Pase dorado de Mario Kart Tour Especial

A partir del 4 de agosto de 2026, Nintendo permitirá que todos los usuarios accedan de forma gratuita a varias ventajas del Pase Dorado, entre ellas regalos dorados, desafíos dorados, carreras en 200 cc y límites ampliados para monedas y puntos base.

Un juego marcado por el éxito y la polémica

Mario Kart Tour fue uno de los lanzamientos móviles más importantes de Nintendo. Su propuesta trasladó las carreras de la franquicia a controles táctiles y a temporadas con pistas inspiradas en ciudades reales, además de versiones especiales de personajes conocidos.

Sin embargo, el juego también enfrentó cuestionamientos por su sistema inicial de recompensas tipo gacha, que permitía obtener pilotos, karts y planeadores mediante tiradas aleatorias. Las críticas llevaron a Nintendo a modificar ese modelo en 2022, cuando lo sustituyó por una tienda de objetos más directa y por el Pase Dorado como servicio de suscripción.

¡Mamma mia! Mario Kart llega a todos los celulares

A pesar de la polémica, Mario Kart Tour mantuvo una base de jugadores durante varios años y tuvo influencia en la franquicia principal. Parte de sus circuitos fueron adaptados para Mario Kart 8 Deluxe, lo que convirtió al juego móvil en una especie de laboratorio para nuevas rutas y conceptos.

Nintendo reduce su catálogo móvil

El cierre de Mario Kart Tour también refleja el cambio de ritmo de Nintendo en el mercado de juegos para smartphones. En los últimos años, la compañía ha cerrado o dejado atrás varios de sus proyectos móviles, mientras concentra buena parte de su estrategia en Nintendo Switch y en la nueva generación de su consola.

Con la salida de Mario Kart Tour, el catálogo móvil de Nintendo quedará más reducido. Entre los títulos que continúan activos se encuentran Fire Emblem Heroes, Super Mario Run y Pikmin Bloom, este último desarrollado principalmente por Niantic.

bgpa