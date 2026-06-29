Angry Birds 3 lanza primer tráiler y muestra a Red como papá; ¿cuándo se estrena?

¡Los pájaros más explosivos del cine están de regreso! Paramount Pictures reveló el primer tráiler de The Angry Birds Movie 3, la tercera entrega de la franquicia animada inspirada en el popular videojuego de Rovio Entertainment.

La nueva película volverá a seguir a Red, el famoso pájaro malhumorado, pero esta vez su mayor desafío no será una batalla contra los cerdos ni una misión imposible, sino algo mucho más caótico: la paternidad.

En el primer avance, Red aparece intentando adaptarse a su nueva vida como papá, mientras cuida a sus hijos y trata de mantener bajo control una casa donde todo parece estar a punto de salirse de las alas.

¿De qué trata Angry Birds 3?

Angry Birds 3 retoma las aventuras de Red, quien ahora vive una etapa completamente distinta. Después de convertirse en una figura heroica para su comunidad, el personaje deberá aprender a ser padre y lidiar con tres hijos que prometen poner a prueba su paciencia.

La historia mostrará a Red intentando proteger, entender y acompañar a sus pequeños con ayuda de sus amigos de siempre. El tráiler adelanta una mezcla de humor familiar, caos doméstico y nuevas aventuras, manteniendo el tono colorido y acelerado que caracteriza a la franquicia.

La película también introducirá a los hijos de Red y Silver, quienes ya habían sido mostrados en las primeras imágenes oficiales difundidas antes del lanzamiento del tráiler.

Red y Silver tendrán hijos en la nueva película

Una de las principales novedades de The Angry Birds Movie 3 es que Red y Silver ahora son padres.

De acuerdo con People, sus hijos adolescentes serán interpretados en inglés por Walker Scobell y Emma Myers. Scobell dará voz a Glider, un hijo aventurero, mientras que Myers interpretará a June, una hija creativa e independiente. Psalm West prestará su voz a Olly, el pequeño de la familia.

Angry Birds 3 PARAMOUNT PICTURES

¿Quiénes están en el elenco de Angry Birds 3?

El elenco original en inglés contará con el regreso de Jason Sudeikis como Red y Josh Gad como Chuck. También volverán Danny McBride como Bomb y Rachel Bloom como Silver.

A ellos se suman nuevas voces como Keke Palmer, Lily James, Tim Robinson, Marcello Hernández, Anna Cathcart, Nikki Glaser, Emma Myers y Walker Scobell.

Además, previamente se había anunciado la participación de MrBeast dentro del elenco de voces, lo que refuerza la apuesta de la película por conectar con audiencias jóvenes y usuarios de internet. Animation Magazine también reportó que el avance presenta el giro familiar de Red y el regreso de varios personajes conocidos de la saga.

¿Cuándo se estrena Angry Birds 3?

The Angry Birds Movie 3 tiene previsto su estreno en cines el 23 de diciembre de 2026, justo para la temporada navideña.

Tim Robinson es “Porkchop” en “The Angry Birds Movie 3” PARAMOUNT PICTURES

La fecha coloca a la película como una de las opciones familiares fuertes para el cierre del año, especialmente para el público infantil y para quienes crecieron jugando Angry Birds en celulares.

El estreno también llega en un momento en el que Hollywood sigue apostando por adaptaciones de videojuegos, un terreno que ha ganado fuerza con franquicias como Sonic, Super Mario Bros. y Minecraft.

¿Cómo le fue a las películas anteriores de Angry Birds?

La primera película de Angry Birds se estrenó en 2016 y fue un éxito comercial, con una recaudación mundial superior a los 350 millones de dólares.

Su secuela, The Angry Birds Movie 2, llegó en 2019 y obtuvo una taquilla menor, con alrededor de 153 millones de dólares a nivel global. Aun así, la franquicia mantuvo suficiente fuerza para regresar con una tercera entrega.

Josh Gad es “Chuck” y Danny McBride as “Bomb” en “Angry Birds 3” PARAMOUNT PICTURES

Ahora, Paramount apuesta por darle un nuevo giro a la historia con una trama más familiar y emocional, sin abandonar el humor físico y las situaciones absurdas que distinguen a estos personajes.

¿Quién hará la voz de Red en Latinoamérica?

Hasta el momento, Paramount Pictures no ha revelado quiénes formarán parte del doblaje latinoamericano de Angry Birds 3.

Eso deja abierta una de las preguntas para los fans en México y América Latina: si Adrián Uribe volverá a interpretar a Red, como ocurrió en la primera película, o si el personaje será retomado por otro actor de doblaje, como sucedió en entregas posteriores.

Por ahora, solo se ha confirmado el elenco de voces en inglés. Los detalles del doblaje latino probablemente se anunciarán conforme se acerque el estreno.

bgpa