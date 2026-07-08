Un taxi autónomo delata a adolescentes que disparaban y bebían desde el coche en California

La tecnología avanza, pero en ocasiones la humanidad no lo hace en el mismo camino y lo que se busca sea una beneficio para la sociedad algunos lo usan para un delito; así ha sido con un taxi autónomo de la empresa Waymo que tuvo que interrumpir su recorrido y delatar a sus tripulantes, quienes estaban disparando a la calle desde el interior de la unidad.

El Departamento de Policía de San Mateo confirmó en su cuenta de Facebook la detención de dos adolescentes de 15 años de edad, quienes aprovecharon la ausencia de un conductor humano para consumir bebidas alcohólicas y accionar pistolas de juguete cargadas con esferas de gel desde el interior del automóvil en movimiento.

La central operativa de la compañía tecnológica detectó las anomalías a bordo gracias a sus sensores internos y notificó de inmediato a los cuerpos policiales. El coche detuvo su marcha de forma automática en el estacionamiento de un complejo comercial, donde un despliegue de cinco oficiales y un elemento canino rodearon la unidad para proceder a la detención.

La corporación policial detalló la situación en sus plataformas oficiales: "Después de llamarnos y detener el auto, pudimos retirar de manera segura a ambos sujetos y determinamos que estaban disparando Orbeez (perlas de agua) desde el auto mientras bebían mientras eran conducidos por la ciudad en el vehículo sin conductor".

A pesar de las burlas en plataformas digitales por la audacia de los menores, la policía emitió una advertencia sobre los riesgos de usar réplicas: "Si bien hubo algo de ingenio en este plan, las armas de juguete, las armas de agua y las armas de aire comprimido plantean peligros reales, especialmente para un ojo no entrenado. El simple manejo de ellos puede causar temor en los transeúntes o en aquellos que no los ven bien".

No obstante, las autoridades añadieron con ironía que "el Waymo podría haber sido la idea más inteligente hasta el momento, porque conducir bajo los efectos del alcohol lo habría hecho mucho peor".

¿Qué es Waymo y cómo vigila a sus usuarios?

Waymo es una compañía especializada en el desarrollo de tecnología para vehículos autónomos, operando flotas de robotaxis comerciales en diversas regiones de los Estados Unidos.

Para garantizar el orden en los trayectos sin tripulación humana, las unidades integran un sistema de seguridad centralizado. De acuerdo con las especificaciones de soporte de la empresa, cada unidad cuenta con sensores, cámaras y micrófonos que son monitoreados para que, en caso de una emergencia, se tomen medidas.