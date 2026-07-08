La actualización más pedida de Spotify llega gratis para renovar tu aplicación

La experiencia de navegación dentro de la principal plataforma de streaming en el mundo, Spotify, cambiará luego de su más reciente lanzamiento global con una de las herramientas más solicitadas por la comunidad.

A partir de este miércoles, tanto los usuarios de la modalidad gratuita como los suscriptores del servicio Premium tienen la posibilidad de fijar hasta 20 elementos diferentes en la parte superior de su biblioteca digital para encontrarlos rápidamente.

Esta no es la primera vez que la plataforma permite fijar elementos, pero anteriormente solo había cuatro posiciones, pero que solo permitían los episodios más recientes de podcast o canciones, sin que el usuario pudiera personalizar esta posición.

Ahora, cada usuario de Spotify puede colocar desde listas de reproducción, álbumes de estudio, perfiles de artistas musicales, canales de podcasts y audiolibros, facilitando un acceso directo a sus contenidos predilectos.

¿Cómo activar la nueva función de fijados en tu cuenta de Spotify?

El procedimiento para organizar los elementos prioritarios dentro del ecosistema de Spotify mantiene la esencia de las configuraciones previas, adaptándose a los distintos dispositivos compatibles de la siguiente manera: