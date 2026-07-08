La actualización más pedida de Spotify llega gratis para renovar tu aplicación
La plataforma de streaming incrementó de cuatro a veinte la cantidad de carpetas y artistas que puedes dejar fijos.
La experiencia de navegación dentro de la principal plataforma de streaming en el mundo, Spotify, cambiará luego de su más reciente lanzamiento global con una de las herramientas más solicitadas por la comunidad.
A partir de este miércoles, tanto los usuarios de la modalidad gratuita como los suscriptores del servicio Premium tienen la posibilidad de fijar hasta 20 elementos diferentes en la parte superior de su biblioteca digital para encontrarlos rápidamente.
Esta no es la primera vez que la plataforma permite fijar elementos, pero anteriormente solo había cuatro posiciones, pero que solo permitían los episodios más recientes de podcast o canciones, sin que el usuario pudiera personalizar esta posición.
Ahora, cada usuario de Spotify puede colocar desde listas de reproducción, álbumes de estudio, perfiles de artistas musicales, canales de podcasts y audiolibros, facilitando un acceso directo a sus contenidos predilectos.
¿Cómo activar la nueva función de fijados en tu cuenta de Spotify?
El procedimiento para organizar los elementos prioritarios dentro del ecosistema de Spotify mantiene la esencia de las configuraciones previas, adaptándose a los distintos dispositivos compatibles de la siguiente manera:
- En dispositivos móviles (iOS y Android): Es necesario ingresar al menú de la aplicación, presionar la pestaña inferior que indica "Tu biblioteca", mantener pulsado con el dedo el elemento que se desea destacar —ya sea un álbum o un artista— y, en el menú desplegable que se proyecta en la pantalla, seleccionar la opción "Fijar".
- En la versión de escritorio y web: El usuario debe dirigirse al panel izquierdo de la pantalla donde se ubica la biblioteca personal, realizar un clic derecho sobre la lista de reproducción o contenido de su preferencia y elegir la acción equivalente en el menú de herramientas. Para liberar espacio de los 20 cupos disponibles, basta con repetir la dinámica y marcar la alternativa de retirar el pin.