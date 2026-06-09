La NASA anuncia a los astronautas para la misión Artemis III, ¿pisarán la Luna?

La NASA anunció este martes 9 de junio a los cuatro astronautas que serán parte de la misión Artemis III, cuyo objetivo es volver a llevar humanos a la Luna.

De acuerdo con la agencia, la misión, tercera parte del programa Artemis, está programada para finales de 2027. En tanto, confirmó importantes cambios en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna por primera vez desde la era Apolo.

Astronautas para la misión Artemis III de la NASA

Misión Artemis III de la NASA. Especial

Durante un acto en el Centro Espacial Johnson, en Houston, la NASA presentó a los cuatro tripulantes de Artemis III:

Randy Bresnik – Comandante de la misión.

Luca Parmitano – Piloto.

Frank Rubio – Especialista de misión.

Andre Douglas – Especialista de misión.

Artemis III tiene su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La nave Orion viajará a bordo del cohete Space Launch System (SLS), cuya etapa central fue recientemente presentada como la “columna vertebral” del sistema de lanzamiento.

El anuncio fue transmitido a través de las redes sociales de la agencia espacial. Además de una transmisión especial a través de YouTube.

¿Pisarán la Luna?

Misión Artemis III de la NASA. Especial

De acuerdo con la NASA, Artemis III consistirá en “una serie de objetivos en órbita terrestre baja diseñados para demostrar los sistemas críticos necesarios para futuros alunizajes”.

Si bien se esperaba que para esta instancia los astronautas finalmente volvieran a pisar la Luna, como ocurrió en las misiones Apolo, la agencia espacial decidió que eso no ocurrirá hasta Artemis IV.

La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje tripulado necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar”, explicó la NASA en su comunicado oficial.

De acuerdo con el plan, Artemis III realice maniobras de acoplamiento y encuentro en órbita terrestre con los módulos de aterrizaje que desarrollan las empresas SpaceX y Blue Origin. La estrategia de la NASA recae en diversificar el acceso a la superficie lunar y garantizar la interoperabilidad entre sistemas creados por distintos proveedores privados.

La operación servirá como ensayo general para las misiones que buscarán establecer una presencia humana permanente en la Luna durante la próxima década.

Será después de validar los procedimientos de encuentro y acoplamiento en órbita, cuando se dará luz verde al primer alunizaje tripulado del programa, previsto para 2028 con la misión Artemis IV.

Según la NASA, el cambio permitirá reducir riesgos y garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente antes de intentar una misión de aterrizaje lunar.

Cómo será la misión

Artemis III pondrá a prueba operaciones complejas en órbita terrestre antes de los futuros aterrizajes lunares.

Primero se lanzará una versión de prueba del módulo de Blue Origin.

Después despegará Orion con la tripulación a bordo mediante el SLS.

Orion se acoplará con el vehículo de Blue Origin durante aproximadamente dos días para realizar pruebas tecnológicas.

Luego se desacoplará y esperará la llegada de una versión de prueba de Starship.

Tras un día de pruebas con Starship, Orion regresará a la Tierra.

La cápsula amerizará en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de la Marina de Estados Unidos y la NASA.

La misión tendrá una duración aproximada de dos semanas, aunque la duración exacta dependerá de las operaciones realizadas en órbita.