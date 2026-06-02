NASA se acerca al asteroide Psyche, uno de los objetos más enigmáticos del espacio

La NASA continúa dando pasos importantes en una de sus misiones más llamativas de los últimos años. La agencia espacial estadounidense informó que la nave Psyche completó con éxito una maniobra clave al pasar cerca de Marte, una acción que le permitirá continuar su largo recorrido hacia el asteroide del mismo nombre, un cuerpo espacial que ha despertado el interés de la comunidad científica por su gran cantidad de metales.

El objetivo de esta misión va mucho más allá de visitar otro asteroide. Los investigadores creen que Psyche podría ayudar a responder preguntas sobre cómo se formaron los planetas rocosos, incluido nuestro planeta. Por esa razón, la nave seguirá viajando durante varios años antes de llegar a su destino, cuya llegada está prevista para 2029.

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¿Qué ocurrió durante el paso de la nave Psyche por Marte?

Como parte de su recorrido, la nave realizó un acercamiento estratégico al planeta rojo para aprovechar su fuerza gravitacional. Gracias a esta maniobra, la sonda pudo aumentar su velocidad y corregir su trayectoria sin necesidad de gastar grandes cantidades de combustible. De acuerdo con la NASA:

"Este sobrevuelo aprovechó la asistencia gravitacional de Marte para dar un impulso crucial a la velocidad de la nave espacial y ajustar su plano orbital, enviándola así en su trayectoria hacia el asteroide rico en metales Psyche".

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Durante este acercamiento, la nave pasó a una distancia aproximada de 4 mil 609 kilómetros de la superficie marciana, una cercanía que también permitió realizar pruebas importantes en sus equipos científicos.

Mientras se desarrollaba la maniobra, los instrumentos de la misión permanecieron activos para verificar su funcionamiento. Entre ellos se encuentran cámaras especializadas, magnetómetros y espectrómetros diseñados para recopilar información valiosa durante el viaje.

asteroide

La agencia espacial explicó además que las observaciones realizadas cerca de Marte permitieron obtener miles de imágenes del planeta, así como datos relacionados con su atmósfera y entorno espacial.

Uno de los aspectos más destacados de esta operación fue el aumento de velocidad conseguido gracias a la gravedad marciana. Este tipo de maniobras son utilizadas frecuentemente en la exploración espacial porque permiten ahorrar recursos y optimizar los viajes de larga distancia.

¿Qué tiene de especial el asteroide Psyche?

A diferencia de muchos otros asteroides conocidos, Psyche destaca por la gran cantidad de metales que contiene. Los científicos consideran que podría tratarse del núcleo parcial de un antiguo planetesimal, es decir, uno de los bloques que participaron en la formación de los planetas durante los primeros años del Sistema Solar.

Actualmente, este cuerpo se encuentra en el cinturón principal de asteroides, una región ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Además, posee un tamaño aproximado de 280 kilómetros en su punto más ancho.

La misión buscará estudiar detalladamente su superficie, crear mapas completos y recopilar información sobre su composición. Los resultados podrían ofrecer nuevas pistas sobre los procesos que dieron origen a los planetas rocosos.

El siguiente paso de la misión de la NASA

Tras completar con éxito el sobrevuelo marciano, la nave retomará su viaje utilizando su sistema de propulsión solar-eléctrica. Durante los próximos años continuará recorriendo millones de kilómetros hasta llegar al cinturón principal de asteroides.

La investigadora principal de la misión, Lindy Elkins-Tanton, destacó la importancia de esta etapa para el proyecto.

"Hemos estado anticipando el sobrevuelo de Marte durante años, pero ahora ya se ha completado. Debemos agradecer al planeta rojo por haberle dado a nuestra nave espacial una asistencia gravitacional crucial para adentrarse aún más en el sistema solar".

Si todo continúa según lo previsto, la llegada al asteroide Psyche ocurrirá en 2029. Una vez allí, la nave comenzará una extensa fase de observación que podría ayudar a comprender mejor la historia de nuestro Sistema Solar y el origen de mundos como la Tierra.