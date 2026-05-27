La NASA y Jeff Bezos ya arman base lunar; ejes de acción

La NASA reveló ayer más detalles sobre los objetos que planea enviar a la luna como parte de los planes de Estados Unidos para construir una base lunar.

Entre los avances, figuran módulos robóticos de aterrizaje, drones saltadores y vehículos.

La empresa espacial Blue Origin, del fundador de la empresa Amazon, Jeff Bezos, es una de varias compañías seleccionadas para construir estas máquinas.

Estados Unidos busca llevar nuevamente astronautas estadunidenses a la Luna antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo en 2028.

La NASA ya está encargando módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones para una extensa base lunar, menos de dos meses después del histórico sobrevuelo alrededor de la Luna de la misión Artemis II.

La agencia espacial detalló la primera fase de sus planes para la base lunar, al otorgar contratos por cientos de millones de dólares a empresas estadunidenses.

Blue Origin proporcionará un par de módulos de aterrizaje para llevar vehículos lunares a la superficie de la Luna, en una zona cercana al polo sur lunar, explicó la cadena de noticias CBS.

Estos vehículos de exploración lunar serán construidos por Astrolab y Lunar Outpost.

Firefly Aerospace, que logró aterrizar con éxito en la Luna el año pasado, entregará los primeros drones a la Luna.

“Entonces podremos decir: ‘Oigan, estamos aquí de manera permanente y no vamos a renunciar a ello’”, afirmó Carlos García-Galán, director ejecutivo del programa de bases lunares de la NASA.

García-Galán explicó que el proyecto propone una base lunar extendida, con un perímetro marcado por drones, llamados MoonFall, colocados en las esquinas.

La NASA señaló que los marcadores territoriales buscan ser respetuosos con naves y equipos de otros países.