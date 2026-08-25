Brasil multa a TikTok con 30 mdd por uso irregular de datos de niños y adolescentes

Por Louis GENOT

Las autoridades de Brasil multaron este martes a la plataforma TikTok por casi 30 millones de dólares por fallas en el tratamiento de datos de niños y adolescentes, una sanción que, dijeron, manda un “mensaje” a las otras empresas tecnológicas.

Brasil ha adoptado medidas firmes para regular las redes sociales y desde hace unos meses exige que los usuarios menores de 16 años vinculen sus cuentas a las de sus padres sumándose a ka tendencia mundial que inicio en Australia.

La ANPD detectó uso irregular de datos

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) dijo que identificó por parte de TikTok el tratamiento de datos de usuarios menores de edad “sin fundamento legal”.

Foto: Especial

Estos datos “se utilizaban para ofrecerles publicidad”, estableció la agencia.

Esperamos que con este episodio de hoy, otras plataformas entiendan el mensaje” y “adelanten” eventuales medidas correctivas, dijo en rueda de prensa Fabrício Lopes, superintendente de la ANPD.

Además de la multa por más de 153 millones de reales, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial brasileña de TikTok, creada en China, que “elimine los datos obtenidos de manera irregular”.

Lopes dijo que el erróneo tratamiento de los datos por parte de TikTok llevó a mostrar publicidad a adolescentes en un entorno que “no era apropiado”, incluso cuando estos acceden a la plataforma sin un perfil registrado.

La red de videos cortos dijo en un comunicado enviado a la AFP que la multa alude a hechos de 2021 y que no tiene en cuenta “las medidas previstas” desde entonces.

Ilustración / DALL-E

TikTok acordó la semana pasada pagar 400 millones de dólares para poner fin a una demanda en Estados Unidos en la que era señalada de recopilar datos personales de menores sin el permiso de sus padres.

TikTok deberá reforzar la protección de menores

Según la ANPD, TikTok se comprometió a aplicar un plan que mejore la protección de los niños y adolescentes, como la suspensión integral de anuncios sin un registro previo del usuario.

Además, la plataforma deberá:

Aplicar parámetros de privacidad más restrictivos a las cuentas de los menores de 16 años.

Reforzar los sistemas de supervisión parental.

Establecer filtros de contenido más estrictos.

La agencia ordenó también este mes la suspensión de las emisiones en directo de Discord, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse en vivo en esa plataforma.

La red, popular entre jóvenes aficionados a los videojuegos, presentó el lunes un recurso contra esta suspensión, que la agencia dijo a la AFP estar analizando.Brasil anticipa más controles sobre redes sociales

La directora de la ANPD, Lorena Giuberti Coutinho, indicó en rueda de prensa que verifican también el cumplimiento por parte de 22 redes sociales de la ley aprobada este año para proteger a menores en línea.

Podemos esperar acciones de control mucho más firmes” en los próximos meses, comentó.

El presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en que las plataformas digitales no pueden estar “por encima de la ley”.

En 2024, X fue bloqueada durante 40 días por decisión del supremo, hasta que la red del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.