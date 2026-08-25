¿Quieres mejorar tu inglés? Estas plataformas te ayudan a practicar

Practicar inglés desde casa es más sencillo con aplicaciones y plataformas que permiten trabajar desde vocabulario hasta pronunciación.

Hay opciones para niños que comienzan con el idioma y herramientas para adultos que quieren mejorar habilidades específicas.

Plataformas y apps para que los niños practiquen inglés

En el caso de los más pequeños, es importante elegir contenidos adecuados para su edad. Juegos, canciones, videos y ejercicios cortos pueden servir para que tengan contacto con el idioma y practiquen lo que aprenden en clases.

British Council LearnEnglish Kids

British Council LearnEnglish Kids reúne recursos creados específicamente para niños que están aprendiendo inglés. Cuenta con juegos, videos, canciones y cuestionarios que permiten practicar diferentes temas y habilidades.

Entre sus contenidos hay ejercicios sobre números, colores, animales, ropa, alimentos y vocabulario cotidiano. Los niños mayores también pueden acceder a actividades de gramática.

Una de sus ventajas es que los padres pueden encontrar recursos gratuitos para utilizar en casa y seleccionar actividades de acuerdo con los temas que el menor esté estudiando.

Cambridge English

Otra alternativa es Cambridge English, que dispone de actividades gratuitas para que los niños practiquen el idioma fuera de clases.

Su contenido incluye juegos interactivos, videos, canciones y ejercicios relacionados con las habilidades que se trabajan en sus certificaciones para estudiantes.

También cuenta con materiales para jóvenes que ya tienen un nivel más avanzado, por lo que puede utilizarse para buscar ejercicios de acuerdo con los conocimientos del estudiante.

Aprender inglés en línea es una opción para niños y adultos. Canva

Apps para que jóvenes y adultos practiquen inglés

Para adolescentes y adultos hay más opciones y no todas sirven para lo mismo.

Algunas aplicaciones ayudan a crear el hábito de estudiar todos los días, mientras otras están pensadas para escuchar inglés, practicar pronunciación o mantener conversaciones.

Duolingo

Duolingo es una opción para quienes buscan realizar sesiones cortas desde el celular o la computadora.

Sus lecciones incluyen ejercicios de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. También utiliza puntos, niveles, retos y recordatorios para ayudar al usuario a mantener una rutina de estudio.

La plataforma adapta las actividades de acuerdo con el avance del estudiante, por lo que puede utilizarse tanto para comenzar como para reforzar conocimientos adquiridos anteriormente.

Cake

Si la intención es escuchar cómo se utiliza el inglés en conversaciones, Cake tiene una propuesta diferente. La aplicación utiliza videos y expresiones que aparecen en situaciones cotidianas.

Entre sus contenidos se encuentran fragmentos relacionados con películas, series, vloggers y otros videos, acompañados de subtítulos y ejercicios. El usuario puede escuchar una expresión, repetirla y practicar su pronunciación.

Cake también incluye cuestionarios y ejercicios de conversación. La aplicación recomienda sesiones de alrededor de 10 minutos para mantener una práctica frecuente.

ELSA Speak

ELSA Speak está pensada principalmente para las personas que entienden inglés, pero quieren dedicar más tiempo a mejorar cómo lo hablan.

La aplicación utiliza inteligencia artificial y reconocimiento de voz para escuchar al usuario y detectar aspectos que puede trabajar en su pronunciación.

También incorpora situaciones de conversación que permiten practicar antes de utilizar el idioma en escenarios cotidianos, como una reunión de trabajo, un viaje o una conversación con otra persona.

BBC Learning English

BBC Learning English es una alternativa para quienes quieren practicar mediante audios, videos y contenidos creados para estudiantes del idioma.

Sus materiales permiten trabajar vocabulario, gramática, pronunciación y comprensión auditiva. Una de sus ventajas es que ofrece contenidos de diferente duración, por lo que se puede elegir entre ejercicios cortos y programas más completos.

También puede servir para estudiantes que quieren acostumbrarse a escuchar inglés británico y ampliar su vocabulario mientras avanzan de nivel.

Busuu

Busuu puede resultar útil para quienes prefieren seguir un camino de aprendizaje organizado. Su curso de inglés está dividido de acuerdo con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia, desde A1 hasta C1.

Además de estudiar vocabulario y gramática, los usuarios pueden enviar ejercicios escritos o grabaciones a la comunidad y recibir correcciones de personas que dominan el idioma.

La plataforma también incorpora conversaciones con inteligencia artificial para practicar situaciones cotidianas y recibir comentarios sobre las respuestas. Algunas de estas herramientas requieren una suscripción.

HelloTalk

Para quienes ya tienen algunas bases y quieren comenzar a utilizar el idioma con otras personas, HelloTalk funciona alrededor del intercambio de idiomas.

La idea es conectar usuarios que quieren aprender diferentes lenguas para que puedan practicar mediante mensajes y conversaciones.

Esta opción puede ser más útil cuando el estudiante ya cuenta con vocabulario suficiente para intentar comunicarse y busca complementar los ejercicios de una aplicación con conversaciones.

Practicar inglés desde casa ayuda a reforzar diferentes habilidades. Canva

¿Qué plataforma para practicar inglés elegir?

La opción depende principalmente de qué habilidad se quiere mejorar. Duolingo puede servir para mantener una práctica diaria, mientras Cake y BBC Learning English permiten tener mayor contacto con expresiones y contenidos en inglés.

Para quienes buscan trabajar la pronunciación, ELSA Speak está enfocada en esa habilidad. Busuu ofrece un recorrido organizado por niveles y HelloTalk permite llevar lo aprendido a conversaciones con otras personas.

En el caso de los niños, British Council LearnEnglish Kids y Cambridge English ofrecen materiales creados para estudiantes de edades tempranas, con juegos y actividades que pueden utilizarse como complemento de sus clases.

No es necesario limitarse a una sola herramienta. Se puede utilizar una aplicación para estudiar vocabulario y combinarla con videos para entrenar el oído o con otra plataforma para practicar conversación y pronunciación.